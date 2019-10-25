Неликвид: какие автомобили вы замучаетесь продавать

Неликвидные автомобили: вы замучаетесь их продавать

Приобрести машину иногда совсем несложно. Но иногда возникает необходимость ее продать и тогда начинается самое интересное — одни экземпляры уходят почти мгновенно, а другие остаются с владельцем надолго. Все дело в ликвидности.

Ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов. Если вкратце, это бренд, год выпуска, модификация, оснащение, распространенность, даже имидж модели и марки в целом. Кроме того, как мы недавно выяснили, цвет тоже может сыграть свою положительную или отрицательную роль. О техническом состоянии говорить не станем — очевидно, что машину в состоянии "зомби" реализовать куда сложнее, чем ухоженный экземпляр.

Следует также учитывать отечественный менталитет. Автор этих строк однажды слышал весьма показательную фразу из уст одного автовладельца: "Я лучше буду ездить на ломучем "немце", чем хорошем "французе"". Полагаем, что очень многие, увы, одобрительно покивают головой, услышав подобное.

1. Volkswagen Tiguan

В немалой степени неликвидом автомобили становятся под влиянием не только имиджа, но и дурной славой о надежности. Примером тому служат проблемы при перепродаже, которые можно поиметь с творениями Volkswagen Group, оснащенными бензиновыми наддувными двигателями 1,4 TSI. В первую очередь это Tiguan, хотя агрегат ставился на многие другие машины Volkswagen Group — например, на Golf, Octavia, Yeti.

Мотор имеет ряд слабых мест, например, возможны проблемы с ГРМ, топливной аппаратурой и "сухой" преселективной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями.

2. Skoda Yeti

Субкомпактный кроссовер с мотором 1.2 TSI имеет схожие с Tiguan проблемы.

К надежности мотора есть много вопросов и, кроме того, покупатели часто избегают столь компактных турбонаддувных агрегатов. Реализация подобной версии потребует терпения и буддийского спокойствия.

3. Nissan Qashqai

Российские автомобилисты скептически относятся к компактным двигателям. А, если он еще и с наддувом и при этом сочетается с вариатором, то и подавно. Все это великолепие есть у Nissan Qashqai — 115-сильный мотор объемом 1.2 л с турбонагнетателем агрегатируется с бесступенчатой коробкой передач.

Привод передний. Интересно, что некоторые перекупщики стараются вообще не связываться с этой модификацией из-за сложностей с реализацией.

4. Nissan Terrano

Потратить время можно и при продаже Nissan Terrano.

Понятно, почему — потребитель скорее возьмет раскрученный и известный Renault Duster , нежели его непонятно зачем облагороженного "клона".

5. Mercedes-Benz S600

Длительная продажа, скажем, Mercedes-Benz S600 W221 не вызывает удивления.

Двенадцатицилиндровый наддувный монстр M275 с сумасшедшим транспортным налогом (в столице свыше 75 тысяч рублей) сложно назвать совершенно ненадежным, но проблем, выливающимся в дорогостоящие ремонты, у него хватает. Все это в совокупности может отпугнуть даже тех, кто сознательно нацелен на подержанный, дорогой в содержании премиум.

6. BMW 750i

Здесь мы бы отметили машины с печально известной "восьмеркой" N63B44 объемом 4,4 л, в развале которой установлены два турбонагнетателя. Такой в основном можно встретить на "семерках" F01/02, а также кроссоверах X5 и X6.

Один из самых проблемных моторов BMW, известный топливной аппаратурой, турбинами и прочими "радостями", порой вынуждает владельцев продавать машины за смешные деньги — нам лично известно несколько примеров, когда хозяева были готовы расстаться с четырехколесным кровососом "прямо сейчас" и за сумму "дай хоть сколько-нибудь". Впрочем, в природе, возможно, встречаются и неплохие экземпляры. Наверное.

7. Volvo S80 V8

Шведские машины в целом сложно назвать очень уж ликвидными, но в их славной когорте есть откровенный "висяк" — восьмицилиндровые модификации седана S80 второго поколения и кроссовера XC90 первой генерации.

8. Volvo XC90 V8

Мотор Yamaha объемом 4,4 л выдает 315 л.с., оборачивающиеся огромным транспортным налогом, а его аппетиту позавидовали бы викинги. На вторичном рынке модификации с V8 стоят умеренно, а некоторые продавцы готовы сходу скинуть около ста тысяч рублей — лишь бы купили.

9. Mazda CX-7

Сложности при поиске нового хозяина для кроссовера с 2,3-литровым турбонаддувным двигателем — а речь именно об этой модификации, а не версии с атмосферным мотором объемом 2,5 л — вполне возможны.

Причина в дурной славе агрегата, который может "порадовать" задирами вкладышей, поломками турбонагнетателя, расходом масла и растянутыми цепями ГРМ.

10. Haval H9

Другое дело, что он недешев, а реализовать его очень сложно — российский автовладелец, имеющий достаточную сумму скорее посмотрит в сторону тех же именитых японских внедорожников.

Тотальный неликвид

Ряд специфичных автомобилей продать на вторичке может быть весьма сложно. Это продукция Alfa Romeo Fiat , которую в народе принято бояться и считать ненадежной, американские машины для внутреннего рынка и малоизвестных брендов, "французы", ориентированные на узкую категорию ценителей, праворульные модели спортивного толка вроде Toyota Mark II Tourer V с порой необоснованно высоким ценником, кучей нужного и ненужного тюнинга, а также не слишком чистыми документами.

Тем не менее и здесь все не так однозначно. Каким бы специфичным и узкоспециализированным не был автомобиль, на него может найтись желающий. Адекватная цена, хорошее состояние — и вот уже "эксклюзив" уезжает к соклубнику или просто владельцу, который хочет много эффекта за мало денег.