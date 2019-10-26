Как нас обманывают на заправках

С 1 января 2021 года недобросовестные АЗС, недоливающие клиентам топливо, могут начать наказывать рублем. Но это все в перспективе, а пока что на бензоколонках есть риск оказаться потерпевшим.

Редкий водитель задумывается о недоливе топливо. Обычно на АЗС все торопятся и действуют на автопилоте — многолетняя привычка, знаете ли. перебросился парой слов со знакомым заправщиком, отлистал денежку симпатичный кассирше, взял кофе в дорогу отсыпал чаевых сотруднику, который заправлял машину, пока вы были далеко и не видели показания счетчика колонки. Обычно все происходит плюс-минус так. Но бдительные граждане нередко замечают подвох. Так, например, за январь-август 2018 года в Москве и Подмосковье было подано 54 жалобы на недолив бензина и еще 4 в связи с недоливом газа.

В том же году МВД провела контрольную закупку на 589 заправочных станциях и области, выяснив, что на 141 АЗС допустимая норма по недоливу превысила 0,25%. Федерация автовладельцев России провела свои исследования, согласно которым недоливают топливо на 76% проверенных на разных регионах.

Как именно обманывают граждан и как определить недолив самостоятельно? Известно два основных сценария — очевидный и неочевидный. В первом случае обращает на себя внимание прекращение подачи топлива в бензобак, но при этом колонка продолжает деловито жужжать-гудеть и отсчитывать сумму до оплаченной. Если вы стали свидетелем подобного явления, то предъявляйте претензию персоналу, пока автомобиль находится рядом с колонкой. Подобные приемы могут применяться "безымянными" АЗС, либо расположенными вдали от городов станциями с непостоянной клиентурой.

Следует сохранить чек и потребовать контрольный замер, который должен произвести управляющий станции. Получили отказ? Вызывайте полицию, составляйте обращение в Ростехнадзор и при желании независимую экспертизу. Получив результаты проверки, вы можете обращаться в суд, не забывая о сроках выяснения отношений до полугода и том, что выплата может быть значительно меньше указанной в исковых требованиях.

Второй способ мошенничества наверняка известен едва ли не каждому третьему автомобилисту. Допустим, вы попросили заправить машину на две тысячи рублей, а в чеке фигурирует сумма, отличающаяся на рубль-полтора-два. Разумеется, в меньшую сторону. Объяснением подобной арифметики может быть якобы ровное количество топлива. Готовы поспорить, что вы не обращаете внимания на разницу в сумме, считая это пустяком, и воспринимаете подобное как должное. А теперь представьте, какой у АЗС доход за день с нескольких таких рублей.

Как именно происходит недолив технически? Показателен пример одной региональной АЗС, сотрудники которой установили неисправные пистолеты — система лишь начинала подавать топливо, а счетчик уже отмерял с десяток рублей. Существует также теория о некоей программе, которая отсчитывает больше литров, чем есть на самом деле.