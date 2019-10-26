Когда права могут быть изъяты на месте

Водительские права не могут быть изъяты на месте. Об этом сообщает «АвтоВзгляд».

Многие водители считают, что могут быть лишены прав сразу после поимки на нарушении, которое это подразумевает. Это не так.

До 2013 года дорожные полицейские и впрямь могли изымать удостоверение на месте нарушения, после — имеют право лишь отстранить водителя от управления автомобилем в ряде случаев, например, если подозревают, что тот пьян.

Водитель может быть отстранен от управления после составления соответствующего протокола. Машина после этого отправляется на штрафстоянку. Лишение же прав возможно лишь по решению суда. До его вступления в силу водитель имеет право управлять своим авто.

В сентябре «Рамблер» сообщал, что не лишиться прав за пересечение двойной сплошной линии можно в четырех случаях — если она нанесена на асфальт сервисных зон; если колесо пересекло ее не полностью; если она была пересечена ради левого поворота либо разворота; если, наконец, ее пересечение является единственным способом объехать перегороженную из-за ДТП дорогу.