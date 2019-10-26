Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда права могут быть изъяты на месте 

Рамблер 22 минуты назад
Когда права могут быть изъяты на месте
Фото: РИА Новости
Водительские права не могут быть изъяты на месте. Об этом сообщает «АвтоВзгляд».
Многие водители считают, что могут быть лишены прав сразу после поимки на нарушении, которое это подразумевает. Это не так.
До 2013 года дорожные полицейские и впрямь могли изымать удостоверение на месте нарушения, после — имеют право лишь отстранить водителя от управления автомобилем в ряде случаев, например, если подозревают, что тот пьян.
Водитель может быть отстранен от управления после составления соответствующего протокола. Машина после этого отправляется на штрафстоянку. Лишение же прав возможно лишь по решению суда. До его вступления в силу водитель имеет право управлять своим авто.
В сентябре «Рамблер» сообщал, что не лишиться прав за пересечение двойной сплошной линии можно в четырех случаях — если она нанесена на асфальт сервисных зон; если колесо пересекло ее не полностью; если она была пересечена ради левого поворота либо разворота; если, наконец, ее пересечение является единственным способом объехать перегороженную из-за ДТП дорогу.
Видео дня. Младенец за рулем: «я же мать» заинтересовала полицию
Комментарии 
Теги:
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как нас обманывают на заправках
Как нас обманывают на заправках
В результате ДТП погибли восемь россиян
В результате ДТП погибли восемь россиян
В Москве восстановили движение после крупного ДТП
В Москве восстановили движение после крупного ДТП
На шанхайском заводе Tesla начался выпуск автомобилей
На шанхайском заводе Tesla начался выпуск автомобилей
Ребенок пострадал в ДТП на северо-западе Москвы
Ребенок пострадал в ДТП на северо-западе Москвы
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение