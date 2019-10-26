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Первые неприятности: какие проблемы сулят автомобилистам осенние заморозки 

Рамблер 20 минут назад
Первые неприятности: какие проблемы сулят автомобилистам осенние заморозки
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» привели три ситуации, в которых может оказаться каждый автолюбитель при наступлении первых холодов.
Специалисты подчеркивают, что «межсезонные» опасности подстерегают водителей не только на проезжей части, но и на парковке. Автовладельцам эксперты не рекомендуют парковаться на поворотах. При возникновении первых гололедов автолюбители, не успевшие сменить летнюю резину на зимнюю, даже двигаясь на небольшой скорости, рискуют не вписаться в поворот и таким образом снести припаркованные авто. При этом опытные водители добавляют, что подобная ситуация может возникнуть также во дворе.
Ещё один опасный способ парковки — на уклоне. Припарковав машину таким образом вечером, утром, в случае ночных заморозков, водитель рискует нарваться на серьезные проблемы. Во-первых, трогаться на ледяном уклоне очень сложно: всегда есть риск скатиться и врезаться в сзади стоящее авто. Во-вторых, ДТП по той же причине может произойти по вине, например, соседа, которому не удалось благополучно тронуться.
Наконец, оставив машину в глубокой луже, поутру водитель может обнаружить своё авто, стоящим колёсами в глыбе льда. Специалисты уверяют, что в некоторых случаях мощности двигателя не хватает, чтобы разорвать ледяные кандалы, поэтому автолюбитель тратит немало времени и сил на то, чтобы отправиться в путь.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты перечислили несколько опций в дорогих автомобилях, которые сбоят зимой. В список попали: датчик давления в шинах, который может заклинить в мороз; электромеханический стояночный тормоз, который «намертво» застывает после мойки; а также панорамная крыша, которая может треснуть от перепада температур и осыпаться на водителя и пассажиров.
Видео дня. Как правильно менять резину
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Теги:
Бортжурнал , АвтоВзгляд
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