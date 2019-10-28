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Опубликованы первые фотографии нового кроссовера Toyota 

Motor.ru + ещё 5 2 часа назад
Компактный и недорогой: рассекречен новый кроссовер Toyota
Фото: Motor.ru
В Сеть попали изображения новинки Toyota — компактного и недорогого кроссовера Raize, предназначенного для рынков Азии и Южной Америки. Официальная премьера модели запланирована на 5 ноября 2019 года.
Raize называют преемником популярного в некоторых странах Toyota Rush, который продавался до 2016 года. В модельном ряду японского бренда новинка будет позиционироваться ниже более крупного CH-R. Судя по опубликованным фотографиям, дизайн экстерьера автомобиля выдержан в стиле RAV4 предыдущего поколения.
Motor
В движение Raize приводит бензиновая «турботройка» 1.0 мощностью 98 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента в сочетании с «механикой» либо вариатором, передним приводом в «базе» и полным — за доплату. Эта же установка положена и соплатформенному кроссоверу от Daihatsu под названием Rocky, который дебютировал на прошлой неделе на автосалоне в Токио.
С Rocky новинка разделила не только архитектуру DNGA (разновидности «тележки» GA-B для субкомпактов) и моторы, но и другие агрегаты. Рознит эти два автомобиля только оформление передней части. Например, у Toyota Raize большая трапециевидная радиаторная решетка и блоки противотуманок чуть другой формы, чем у Daihatsu Rocky. Габариты у обоих автомобилей одинаковые: в длину они достигают 3 995 миллиметров, в высоту 1 695 миллиметров, в ширину 1 620 миллиметров, а колесная база равна 2525 миллиметрам.
В России Toyota Raize не появится, а марка Daihatsu и вовсе не представлена. На сегодняшний день самый комплактый кроссовер в линейке бренда — это C-HR, который комплектуется 1,2-литровым турбомотором либо «атмосферником» 2.0. Цены на модель варьируются от 1 367 000 рублей до 2 169 000 рублей.
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Теги:
Бортжурнал , Daihatsu Rocky , Toyota , Toyota Rush , Daihatsu
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