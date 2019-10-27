Какие б/у автомобили будет сложно продать 

«Авторамблер» перечислил «неликвидные» автомобили, которые трудно продать на вторичном рынке. Издание отмечает, что ликвидность машины связана не только с ее техническим состоянием, но и с брендом, годом выпуска, модификацией, оснащением, распространенностью и даже имиджем модели и марки.
Первым в списке издания идет Volkswagen Tiguan. «Авторамблер» отмечает, что с проблемами при перепродаже сталкиваются владельцы машин Volkswagen Group, оснащенных бензиновыми наддувными двигателями 1,4 TSI, которые имеют «слабые места»: возможные проблемы с ГРМ, топливной аппаратурой.
На втором месте Skoda Yeti, к надежности мотора которой есть много вопросов. Издание отмечает, что покупатели часто избегают таких компактных турбонаддувных агрегатов.
Замыкает первую тройку Nissan Qashqai. «Авторамблер» подчеркнул, что в России водители скептически относятся к компактным двигателям с наддувом и при этом в сочетании с вариатором.
Также «Авторамблер» упомянул Nissan Terrano. По мнению издания, покупателя больше заинтересует раскрученный и известный Renault Duster, чем его «непонятно зачем облагороженный клон». Mercedes-Benz S600 W221, по версии издания, делают «неликвидом» проблемы, выливающиеся в дорогостоящие ремонты, а BMW 750i — «один из самых проблемных моторов» среди BMW.
Также издание включило в свой список Volvo S80 V8 и Volvo XC90 V8.
«Мотор Yamaha объемом 4,4 литра выдает 315 лошадиных сил, оборачивающиеся огромным транспортным налогом, а его аппетиту позавидовали бы викинги», — отмечает издание.
На последних местах в спике «Автовзгляда» Mazda CX-7 с 2,3-литровым турбонаддувным двигателем и недешевый китайский внедорожник Haval H9.