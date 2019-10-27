Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие б/у автомобили будет сложно продать 

Рамблер 3 часа назад
Какие б/у автомобили будет сложно продать
Фото: Volkswagen
«Авторамблер» перечислил «неликвидные» автомобили, которые трудно продать на вторичном рынке. Издание отмечает, что ликвидность машины связана не только с ее техническим состоянием, но и с брендом, годом выпуска, модификацией, оснащением, распространенностью и даже имиджем модели и марки.
Первым в списке издания идет Volkswagen Tiguan. «Авторамблер» отмечает, что с проблемами при перепродаже сталкиваются владельцы машин Volkswagen Group, оснащенных бензиновыми наддувными двигателями 1,4 TSI, которые имеют «слабые места»: возможные проблемы с ГРМ, топливной аппаратурой.
На втором месте Skoda Yeti, к надежности мотора которой есть много вопросов. Издание отмечает, что покупатели часто избегают таких компактных турбонаддувных агрегатов.
Замыкает первую тройку Nissan Qashqai. «Авторамблер» подчеркнул, что в России водители скептически относятся к компактным двигателям с наддувом и при этом в сочетании с вариатором.
Также «Авторамблер» упомянул Nissan Terrano. По мнению издания, покупателя больше заинтересует раскрученный и известный Renault Duster, чем его «непонятно зачем облагороженный клон». Mercedes-Benz S600 W221, по версии издания, делают «неликвидом» проблемы, выливающиеся в дорогостоящие ремонты, а BMW 750i — «один из самых проблемных моторов» среди BMW.
Также издание включило в свой список Volvo S80 V8 и Volvo XC90 V8.
«Мотор Yamaha объемом 4,4 литра выдает 315 лошадиных сил, оборачивающиеся огромным транспортным налогом, а его аппетиту позавидовали бы викинги», — отмечает издание.
На последних местах в спике «Автовзгляда» Mazda CX-7 с 2,3-литровым турбонаддувным двигателем и недешевый китайский внедорожник Haval H9.
Как сообщал «Рамблер», ранее «Автостат» выяснил, что самой популярной маркой на российском вторичном рынке стала Lada, на втором месте оказалась Toyota, а замыкает тройку лидеров Nissan.
Видео дня. Штрафы за недолив топлива ужесточат через год
Комментарии1 
Теги:
Бортжурнал , Volvo , Nissan , Nissan Terrano , Renault Duster , Skoda Yeti , BMW , Mazda CX-7 , Volvo XC90 , Nissan Qashqai , Lada , Toyota , Mazda , Volkswagen , Renault , Skoda , Volkswagen Tiguan , Mercedes-Benz , Volvo S80 , АвтоВзгляд , Авторамблер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Розенбаум высказался о смертельной аварии на Алтае
Розенбаум высказался о смертельной аварии на Алтае10
Водитель намеренно протаранил мчащийся на людей джип
Водитель намеренно протаранил мчащийся на людей джип6
Москвичам посоветовали «переобуть» машину
Москвичам посоветовали «переобуть» машину
Два человека стали жертвами ДТП в Петербурге
Два человека стали жертвами ДТП в Петербурге
Любители автомобилей отмечают праздник
Любители автомобилей отмечают праздник
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение