Топ-5 мест, где велика вероятность встретить автомошенников

Эксперты издания «Автовзгляд» составили список мест, в которых автолюбители рискуют нарваться на мошенников. В перечне не только безлюдные переулки, но и места с большой проходимостью.

Большой популярностью у преступников пользуются парковки супермаркетов. При этом мошенники выходят «на охоту» чаще всего в час-пик, когда выбор потенциальных жертв велик. К тому же в большом потоке людей злоумышленникам проще затеряться после преступления. По словам экспертов, на парковках промышляют угонщики и воры, охотящиеся за сумками и кошельками, оставленными в салоне авто.

Столкнуться с «барсеточниками» можно также на обычной АЗС. До сих пор некоторые автолюбители, вставив пистолет в бак, уходят оплачивать топливо, не закрывают дверь на замок. Такие водители чаще всего становятся жертвами воров, способных за несколько секунд очистить салон. При этом опытные водители подчеркивают, что преступникам не мешают ни камеры видеонаблюдения, ни заправщики.

Безлюдные переулки — излюбленное место мошенников, промышляющих «автоподставами». Одна из популярных схем — наезд на пешехода на нерегулируемом переходе на глазах подставного свидетеля. Преступники стараются разыгрывать подобные спектакли вдали от чужого внимания, поэтому подыскивают жертв на окраинах города в жилых зонах.

Парковки у придорожных кафе и магазинов на трассах обычно ишак воришками, уверяют специалисты. Здесь орудуют не только «барсеточники», которые обычно используют различные отвлекающие манёвры, чтобы залезть в салон авто жертвы, но и банальные взломщики, которые оставляют автолюбителя без личных вещей да ещё и со сломанным замком багажника. Наконец, особенно внимательным эксперты советуют быть водителям на парковках у достопримечательностей. Особенно много криминальных элементов собирают смотровые площадки в курортных зонах, например, в Абхазии. Чтобы остаться при своих вещах и деньгах, опытные водители рекомендуют не реагировать на навязчивых незнакомцев.

Как ранее сообщал «Рамблер», в Москве появился новый вид мошенничества: преступники предлагают вернуть москвичам эвакуированные автомобили без штрафов. По данным СМИ, если водитель поверил мошенникам и заплатил, они либо сразу скроются, либо довезут его до штрафстоянки, где находится его автомобиль, а затем уедут.