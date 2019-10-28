Страны с самыми высокими штрафами за нарушение ПДД

Штрафные санкции для водителей, нарушивших правила дорожного движения, постоянно растут.

Водители постоянно ругают местные власти за слишком суровые наказания. Но есть страны, по сравнению с которыми, российские законы еще покажутся достаточно лояльными.

Наиболее суровые наказания. Среди всех разновидностей нарушений на дороге, наказанием за которые является штраф, наиболее строго караются такие два вида нарушений:

Серьезное превышение допустимой на этом участке дороге скорости;

Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо этого, достаточно серьезными считаются нарушения правил парковки автомобиля, не пристегнутый ремень безопасности и проезд на красный свет.

Размер штрафов в стране чаще всего будет зависеть не только от строгости законодательства, но и от уровня доходов ее жителей. Причиной этому становится то, что в бедных странах требовать от водителя оплаты штрафа за нарушение является делом практически безнадежным, так как процесс оплаты может растянуться на длительное время. Выходом из подобной ситуации становится начисление штрафных баллов, а также лишение водительских документов на определенный срок или навсегда.

В каких же странах небрежность при управлении машиной наиболее сильно отражается на бюджете водителя?

Финляндия. Особенностью этой страны становится то, что максимальный размер штрафа за нарушение ПДД в этой стране не ограничен, что и стало причиной ее размещения на первом месте среди всех стран мира. Согласно принятым здесь правилам, расчет размера штрафных выплат здесь зависит от размера дохода нарушителя, получаемого на протяжении года. Самым крупным зафиксированным нарушением за превышение скорости стал штраф в 200 тысяч долларов.

Но это не означает, что не имея работы, можно безнаказанно ездить по дорогам, как вздумается. Минимальный размер штрафов все же установлен:

Нахождение за рулем в нетрезвом состоянии наказывается штрафом в размере 4,5 тысячи евро, или лишением права управления сроком на три года;

Езда с не пристегнутым ремнем безопасности обойдется водителю в 135 евро;

Минимальный штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора — 90 евро.

Канада. В каждом регионе страны действуют свои правила. Новичков за рулем, которые впервые попадают на дороги этой страны, смущает большое количество дорожных знаков, которые являются текстовыми, а не графическими.

Особенностью этой страны, отличающей ее от других, является возможность поворота направо при красном сигнале светофора, разрешенном везде, за исключением Монреаля.

Говоря о режиме ограничения скорости, его лимит производится с двух сторон. Езда со скоростью, превышающей установленный лимит, наказывается штрафом. С другой стороны, движение с чересчур медленной скоростью, задерживающей другие автомобили, также рассматривается как нарушение ПДД.

Еще одним нарушением становится разговор по мобильному телефону во время управления автомобилем. При этом полиция не будет выяснять, разговаривал ли в момент нарушения водитель по нему, либо же просто держал его в руке. Использование мобильной связи разрешено только при наличии гарнитуры.

Также имеется наказание за не целевое использование сигнала, например, чтобы подогнать едущую впереди машину — 200 долларов.

Общие же штрафы в стране следующие:

Нарушение скоростного режима на 60 и выше км/ч — 10 тысяч канадских долларов;

Не пристегнутый ремень — 1 тысяча долларов;

Наличие алкоголя в крови в размере более 0,8 промилле — 600 долларов;

Проезд на запрещающий сигнал — 144 доллара.

Итог. Эти две страны отличаются наиболее высокими размерами штрафов за самые распространенные нарушения ПДД.