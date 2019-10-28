Долой кроссоверы, вся власть — седанам! Таков прогноз экспертов автопрома

Сейчас покупатели в самых разных странах, уподобляясь зомбированным адептам могущественной тоталитарной секты, стройными рядами несут свои деньги в основном тем, кто выпускает разнокалиберные кроссоверы, почти оставляя без внимания другие типы кузовов. Однако производители уверены, что этот кривой тренд обречен сойти на нет — и случится это весьма скоро.

Так думают, в частности, в руководстве Nissan . Топ-менеджеры компании приводят в доказательство своих прогнозов, впрочем, в основном факторы имиджевого характера. Как отмечает Automotive News, шеф-стилист фирмы Альфонсо Альбайса заявил, что молодежь вскоре начнет отказываться от кроссоверов в пользу седанов просто для того, чтобы не быть похожими на старшее поколение.

Дизайнер назвал четырехдверки "средним пальцем будущего" и заявил, что поскольку рынок не в состоянии изобрести что-то принципиально новое, рано или поздно покупатели вернутся к чему-то старому — тому, что никогда не было плохим. А вице-президент Nissan по глобальной стратегии Айвен Эспиноза утверждает, что у компании есть данные, которые наглядно демонстрируют, что молодым покупателям кроссоверы уже наскучили.

Volvo в целом согласны с мыслью о том, что седаны через некоторое время вернут себе популярность, но чуть более сдержанны в выражениях и опираются в основном на причины практического склада. Глава компании связывает будущее возрождение популярности седанов с возрастающим давлением экологов.

По словам Хакана Самуэльссона, люди, регулярно ездящие на дальние расстояния, не смогут игнорировать седаны, так как в среднем четырехдверки располагают более оптимальной аэродинамикой по сравнению с кроссоверами, а значит, расходуют меньше топлива. И именно седан S60 стал первой моделью Volvo, которую фирма начала выпускать на американском заводе.