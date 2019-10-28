Лютая «Лада Гранта» сразилась с «Нексией»

YouTube-канал AUTO VRN провел заезды между бюджетными "народными спорткарами". Никаких Volkswagen и Toyota — только "Лады" и Daewoo Nexia.
AUTO VRN организует дуэли между мощными иномарками, но не гнушается приглашать машины попроще. В конце концов, отечественными автомобилями владеет гораздо большее количество россиян, чем теми же BMW. Им наверняка интересно, насколько быстрой может быть та или другая модель российского бренда.
Глубокой ночью Lada Priora выступила против Daewoo Nexia, а затем на ринг вышла еще одна "Нексия" и "заряженная" Granta с чип-тюнингом. Дешевый отечественный седан тоже может быть весьма резвым! А насколько шустра Daewoo, которую обычно никто всерьез не воспринимает?