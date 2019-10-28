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Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы 

Car.ru 3 часа назад
Тайные «приветы» в авто: о чем не знают владельцы
Фото: Car.ru
Не каждый автолюбитель знает, что в его автомобиле есть «привет» от производителя, который скрывается в неочевидных местах.
Секреты некоторых сообщений были раскрыты автолюбителями, а другие приходилось искать профессионалам.
Например, в автомобилях Opel Corsa размещена белая акула. Связано это с тем, что дизайнер автомобиля имеет австралийские корни. Почему он решил нанести национальный символ именно в этом транспортном средстве — неизвестно.
Владельцы Chevrolet Orlando также могут найти тайный «привет» от инженеров компании. Но здесь дело не в рисунке, а в USB-разъеме, который спрятан под аудиосистемой.
Все в той же центральной консоли спрятан секрет и в автомобиле Jeep Renegade. Внимательный автолюбитель сможет отыскать карту пустыни Мохаве. В том же транспортном средстве можно найти изображение паука у люка бензобака.
Car.ru
Паучки «поселились» не только в американском автомобиле, но и в Volvo XC90. Здесь их можно найти на внутренней стороне крышки раздела для мелочей.
Еще одна модель от Volvo — 850 имеет лося под приборной панелью.
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Теги:
Бортжурнал , Jeep , Volvo , Chevrolet Orlando , Chevrolet , Opel Corsa , Volvo XC90 , Opel , Volvo 850 , Jeep Renegade
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