Тайные «приветы» в авто: о чем не знают владельцы

Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы

Не каждый автолюбитель знает, что в его автомобиле есть «привет» от производителя, который скрывается в неочевидных местах.

Секреты некоторых сообщений были раскрыты автолюбителями, а другие приходилось искать профессионалам.

Например, в автомобилях Opel Corsa размещена белая акула. Связано это с тем, что дизайнер автомобиля имеет австралийские корни. Почему он решил нанести национальный символ именно в этом транспортном средстве — неизвестно.

Владельцы Chevrolet Orlando также могут найти тайный «привет» от инженеров компании. Но здесь дело не в рисунке, а в USB-разъеме, который спрятан под аудиосистемой.

Все в той же центральной консоли спрятан секрет и в автомобиле Jeep Renegade. Внимательный автолюбитель сможет отыскать карту пустыни Мохаве. В том же транспортном средстве можно найти изображение паука у люка бензобака.

Car.ru

Паучки «поселились» не только в американском автомобиле, но и в Volvo XC90. Здесь их можно найти на внутренней стороне крышки раздела для мелочей.