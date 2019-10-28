«Высокому хэтчу» Lada Xray пообещали привить «основные инстинкты»

В последнее время сведения о новых комплектациях для серийных моделей Lada сыплются, как горох из прохудившегося мешка. Не избежала этой участи и Lada Xray , у которой помимо "клубного" исполнения вскоре может появиться и "инстинктивное".

Новую комплектацию, как утверждает "Лада. Онлайн" со ссылкой на источники на заводе, так и назовут — Instinct. Отличаться она будет главным образом декором кузова, хотя не исключено появление и каких-то особенностей в списке опций — по примеру "Лад" с шильдиком #Club.

По данным портала, опознать Xray в исполнении Instinct, ориентированном главным образом на молодежную аудиторию, можно будет без особого труда по черной глянцевой крыше, черным же корпусам боковых зеркал и двухцветным колесным дискам — как легко догадаться, серебристо-черным. Возможно, их для новой версии позаимствуют как раз у "клубного" семейства. О каких-то других возможных доработках пока не сообщается.

Более того, как заявляет портал, на заводе уже назвали всю имеющуюся информацию "слухами". Тем не менее, не исключено, что выход на рынок Xray с новым оформлением кузова мог бы подправить дела модели, которая пока заметно отстает от других моделей по продажам.

Lada Xray в лимитированной версии #Club отличается не только шильдиками на кузове и вышивками в салоне, но и 16-дюймовыми колесами, тонированными задними стеклами, климат-контролем, датчиками дождя и света, парктрониками и кое-какими другими приятностями. Стоит при этом хэтч в лимитированной серии на 25 тысяч рублей дороже аналогичного Xray в комплектации Comfort: цена стартует с отметки в 737 900 рублей.