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Во сколько обойдется парковка на «лежачем полицейском»? 

Car.ru 8 часов назад
Сколько стоит парковка на «лежачем полицейском»?
Фото: Car.ru
В больших городах, и не только, проблема с парковочными местами является одной из злободневных. В связи с повышением количества машин, их припарковать бывает банально негде. Вот автолюбители интересуются, грозит ли штраф в случае парковки прямо на "лежачем полицейском"?
Давайте разбираться.
В законодательстве конкретной статьи, которая запрещала бы такое действие, нет. Поэтому в теории вы ничего не нарушите. Но нужно смотреть по обстоятельствам.
Зачастую данную конструкцию не устанавливают "абы где". Возможно, недалеко имеется нерегулируемый пешеходный переход или на данном участке дороги запрещена парковка вообще.
Тогда в первом случае вам грозит штраф в 1 000 рублей, а во втором — 1 500 рублей. В Москве так вообще ваше авто может попасть на штрафстоянку.
Поэтому, прежде, чем парковаться на "лежачем полицейском", выясните для чего его тут установили.
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Бортжурнал
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