Subaru отзывает более 500 тысяч автомобилей для замены двигателей

Пресс-служба автомобильного бренда Subaru сообщила о начале отзывной компании более 500 тысяч своих автомобилей из США.

Японский производитель автомобилей Subaru начал отзыв более полумиллиона автомобилей из-за обнаруженного дефекта в работе силовой установки и вентиляционной системы мотора. Иск к компании со всеми обнаруженными дефектами был подан Национальной дорожной службой США.

Американские автомобилисты обнаружили проблемы в работе силовой установки, а именно — в катушке зажигания, которая находится под постоянным напряжением, даже при отключенном двигателе. Подобная проблема может привести к короткому замыканию проводки автомобиля и взрыву свечей зажигания.

Также была обнаружена проблема в работе вентиляционной системы двигателя, а именно — в работе клапанов, которые по неизвестным причинам подвержены разрушению при интенсивной нагрузке. Данная проблема неизбежно приведет к попаданию частичек клапана в мотор и быстро выведет его из строя.

Начало отзывной компании запланировано на 13 декабря текущего года. Стоит отметить, что на всех дефектных машинах будут заменены двигатели. Все работы компания выполнит бесплатно.