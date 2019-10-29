Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Subaru отзывает более 500 тысяч автомобилей для замены двигателей 

Car.ru + ещё 1 6 часов назад
Subaru отзывает более 500 тысяч автомобилей
Фото: Car.ru
Пресс-служба автомобильного бренда Subaru сообщила о начале отзывной компании более 500 тысяч своих автомобилей из США.
Японский производитель автомобилей Subaru начал отзыв более полумиллиона автомобилей из-за обнаруженного дефекта в работе силовой установки и вентиляционной системы мотора. Иск к компании со всеми обнаруженными дефектами был подан Национальной дорожной службой США.
Американские автомобилисты обнаружили проблемы в работе силовой установки, а именно — в катушке зажигания, которая находится под постоянным напряжением, даже при отключенном двигателе. Подобная проблема может привести к короткому замыканию проводки автомобиля и взрыву свечей зажигания.
Также была обнаружена проблема в работе вентиляционной системы двигателя, а именно — в работе клапанов, которые по неизвестным причинам подвержены разрушению при интенсивной нагрузке. Данная проблема неизбежно приведет к попаданию частичек клапана в мотор и быстро выведет его из строя.
Начало отзывной компании запланировано на 13 декабря текущего года. Стоит отметить, что на всех дефектных машинах будут заменены двигатели. Все работы компания выполнит бесплатно.
Видео дня. Секреты выживания в ДТП: как вести себя во время аварии
Car.ru: последние новости
Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы Сколько стоит подготовить автомобиль к зиме Сколько стоит подготовить автомобиль к зиме Toyota RAV4 пятого поколения добрался до России Toyota RAV4 пятого поколения добрался до России
Комментарии 
Теги:
Бортжурнал , Subaru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маневры бюджета: сколько будет стоить бензин
Маневры бюджета: сколько будет стоить бензин8
Россия будет собирать машины в Азии
Россия будет собирать машины в Азии
Сколько стоит подготовить автомобиль к зиме
Сколько стоит подготовить автомобиль к зиме
Второе пришествие Lifan X70 в Россию
Второе пришествие Lifan X70 в Россию
Крупное ДТП с автобусом произошло в Турции
Крупное ДТП с автобусом произошло в Турции
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение