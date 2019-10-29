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Сколько стоит подготовить автомобиль к зиме 

Car.ru 3 часа назад
Сколько стоит подготовить автомобиль к зиме
Фото: Car.ru
Аналитики посчитали, сколько стоит полноценно подготовить транспортное средство к зимнему периоду.
Ранее мы писали о том, что нужно сделать с автомобилем для подготовки к зиме. На эту тему высказался специалист из федерального агрегатора эвакуаторных служб, который посчитал, сколько будет стоить переход на новый сезон.
Первое, что требуется сделать — «переобуть» транспортное средство. Если у автолюбителя нет комплекта колес, то на новый придется потратить от 12 тысяч рублей. Замена — от 2 тысяч.
Если аккумулятор разряжался из-за невыключенных фар или работающей всю ночь магнитолы, то на зиму его лучше поменять. Новый обойдется от 2 до 12 тысяч. Вместе с ним лучше всего закупить «прикуриватели», так как даже новая «батарейка» может замерзнуть за ночь.
Щетки стеклоочистителя сильно изнашиваются за лето, новые с каркасом будут стоить 400-800 рублей, можно поставить и обычные за 100-150 рублей, но они будут примерзать к стеклу.
Не стоит забывать о «незамерзайке», щетке, буксировочном тросе и небольшой лопате. Все это можно приобрести за 1500-2000 рублей.
В итоге полная подготовка обойдется минимум в 20 тысяч рублей. Но актуальна она только для автомобилей, которые куплены недавно, у остальных автолюбителей многое из списка должно остаться с прошлого сезона.
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