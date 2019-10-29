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В Интернете показали новую Kia Optima 

Авторамблер + ещё 1 8 часов назад
В Интернете показали новую Kia Optima
Фото: Авторамблер
В корейских СМИ появились фотографии Kia Optima пятой генерации, которая получила "растянутую" радиаторную решетку.
Решетка потеснила фары, которые сузились и расположились по ее бокам. По краям нижней решетки, которая тоже удлинилась сменила форму, теперь находятся противотуманки.
Почти одновременно Kia показала официальные тизеры Optima для домашнего рынка, на котором она известна как K5. На них видны зажженные ходовые огни в форме зигзага и фонари на корме с длинной светодиодной полосой.
Авторамблер
Авторамблер
Также корейская марка рассекретила салон новинки, в котором расположена полностью цифровая приборная панель, широкий центральный тоннель и шайба, занявшая место рычага коробки передач.
Авторамблер
По предварительным данным, флагман нового поколения получит новый двигатель — четырехцилиндровый бензиновый мотор семейства Theta III объемом 2,5 л. с отдачей около 286 л.с. Также в линейку войдет 1,6-литровый наддувный мотор.
Семидиапазонную трансмиссию в Optima пятой генерации заменит восьмиступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями, работающий с системой полного привода.
Ранее на дороге в Корее засняли новый Kia Sorento, который, кроме традиционных ДВС, может получить гибридную силовую установку и версию на водородных топливных элементах.
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Теги:
Бортжурнал , Kia , Kia Sorento , Kia Optima , Авторамблер
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