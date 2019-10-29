Skoda раскрыла подробности о новой Octavia

Незадолго до премьеры Skoda Octavia четвертого поколения чешский автопроизводитель поделился свежей информацией об основных отличиях новинки от предшественника и о моторах для европейского рынка.

Со сменой поколения Octavia не перебралась на новую платформу — как и раньше, модель базируется на архитектуре MQB. При прежней колесной базе (2 868 миллиметров) новинка превосходит по габаритам дореформенный автомобиль: лифтбэк и универсал вытянулись в длину на 22 и 19 миллиметров соответственно и достигают 4 689 миллиметров, а ширина составляет 1 829 миллиметров (+15 миллиметров).

Объем багажника лифтбека равен 600 литрам, а универсала — 640 литрам против прежних 568 и 610 литров соответственно.

В моторную гамму на европейском рынке войдут полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 150 лошадиных сил, агрегат объемом 2,0 литра (190 сил) и 1.0 TSI (110 сил), а линейка дизелей будет представлена двухлитровыми двигателями мощностью 150 и 200 сил. Версиям с DSG полагается 48-вольтовый стартер-генератор.

Кроме того, Octavia получит гибридные модификации с 1,4-литровым наддувным двигателем и электромотором (204 либо 245 сил) и газовую версию с агрегатом 1.5 (130 сил). Система полного привода предусмотрена для вариантов со 190-сильным бензиновым мотором и 150— и 200-сильными дизелями. Также запланировано появление «заряженной» Octavia RS с 300-сильным двигателем и полным приводом.

Об изменениях в дизайне уже известно. Четвертое поколение Octavia лишилось прежней «четырехглазой» передней оптики и в целом выполнено в стиле обновленного Superb. В числе опций — матричные фары, цифровая приборная панель, кресла с функцией вентиляции и массажа, проекционный дисплей.

Ранее сообщалось, что продажи новинки на европейском рынке стартуют в 2020 году, а сроки появления модели в России будут озвучены позже. Пока же в стране доступна Octavia предыдущего поколения, которая стоит от 1 578 000 рублей.