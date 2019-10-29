«Жигули» Дмитрия Медведева выставили на продажу

Старые «Жигули», принадлежавшие Дмитрию Медведеву, выставили на продажу за 650 тысяч рублей

Последние годы бывший автомобиль премьер-министра России принадлежал музею «Лошадиная сила», расположенному в городе Зеленогорске Ленинградской области.

Как пишет сайт «Авто Mail.ru», этот седан ВАЗ-2107 «Жигули» 1994 года выпуска Дмитрий Медведев (на тот момент председатель совета директоров ОАО «Газпром» ) приобрёл в 2001 году. Всего через пять месяцев машина была продана — пенсионеру Степану Лычаку.

Спустя несколько лет «семёрка» оказалась в зеленогорском музее ретро-автомобилей «Лошадиная сила» и поучаствовала в съёмках одной из передач телеканала НТВ.

А теперь музей решил продать автомобиль, находящийся в не самом лучшем техническом состоянии, за 650 тысяч рублей. К машине прилагается оригинальный паспорт технического средства, в котором есть личная подпись Дмитрия Медведева.