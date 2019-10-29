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Старые «Жигули», принадлежавшие Дмитрию Медведеву, выставили на продажу за 650 тысяч рублей 

Wroom.ru + ещё 1 1 час назад
«Жигули» Дмитрия Медведева выставили на продажу
Фото: Авторамблер
Последние годы бывший автомобиль премьер-министра России принадлежал музею «Лошадиная сила», расположенному в городе Зеленогорске Ленинградской области.
Как пишет сайт «Авто Mail.ru», этот седан ВАЗ-2107 «Жигули» 1994 года выпуска Дмитрий Медведев (на тот момент председатель совета директоров ОАО «Газпром») приобрёл в 2001 году. Всего через пять месяцев машина была продана — пенсионеру Степану Лычаку.
Спустя несколько лет «семёрка» оказалась в зеленогорском музее ретро-автомобилей «Лошадиная сила» и поучаствовала в съёмках одной из передач телеканала НТВ.
А теперь музей решил продать автомобиль, находящийся в не самом лучшем техническом состоянии, за 650 тысяч рублей. К машине прилагается оригинальный паспорт технического средства, в котором есть личная подпись Дмитрия Медведева.
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Теги:
Бортжурнал , Автоновости , Дмитрий Медведев , Газпром , НТВ
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