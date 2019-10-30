Названы регионы России с лучшими и худшими дорогами

Москва стала лидером рейтинга лучших дорог в России, составленного на основе статистики Росстата

Как пишет RT, в столице оказалось 97% дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.

На втором месте в рейтинге разместился Ханты-Мансийский автономный округ, где всем необходимым критериям соответствуют 84,5% автодорог.

Замыкает тройку лидеров Ставропольский край, где качественными оказались 74,9% дорог. В первую пятёрку также вошли Красноярский край и Ингушетия с показателями 71,4 и 70,4% соответственно.

Самые худшие дороги оказались в Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Калмыкии (11,8%), Архангельской (15,1%) и Магаданской областях (17%).

В целом, по данным Росстата, по итогам 2018 года нормам соответствовало 42,4% всех дорог регионального или межмуниципального значения.

Уточняется, что к числу нормативных требований для дорог общего пользования относятся ровность и прочность покрытия, его сцепные качества и хорошая видимость.

Ранее News.ru писал о том, что российские учёные из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова предложили укрепить дороги с помощью специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Этот способ в несколько раз снизит износ автомобильных дорог.