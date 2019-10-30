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Названы регионы России с лучшими и худшими дорогами 

News.ru + ещё 4 4 часа назад
Названы регионы России с лучшими и худшими дорогами
Фото: РИА Новости
Москва стала лидером рейтинга лучших дорог в России, составленного на основе статистики Росстата.
Как пишет RT, в столице оказалось 97% дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.
На втором месте в рейтинге разместился Ханты-Мансийский автономный округ, где всем необходимым критериям соответствуют 84,5% автодорог.
Замыкает тройку лидеров Ставропольский край, где качественными оказались 74,9% дорог. В первую пятёрку также вошли Красноярский край и Ингушетия с показателями 71,4 и 70,4% соответственно.
Самые худшие дороги оказались в Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Калмыкии (11,8%), Архангельской (15,1%) и Магаданской областях (17%).
В целом, по данным Росстата, по итогам 2018 года нормам соответствовало 42,4% всех дорог регионального или межмуниципального значения.
Уточняется, что к числу нормативных требований для дорог общего пользования относятся ровность и прочность покрытия, его сцепные качества и хорошая видимость.
Ранее News.ru писал о том, что российские учёные из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова предложили укрепить дороги с помощью специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Этот способ в несколько раз снизит износ автомобильных дорог.
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Теги:
Бортжурнал , Другое , Росстат
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