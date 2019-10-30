Названы регионы России с лучшими и худшими дорогами

Телеканал RT на основе обнародованных Росстатом данных о соответствии российских дорог нормативам составил рейтинг регионов по качеству проезжих частей. Оказалось, что самые хорошие дороги в России построены в Москве, а самые плохие — в республике Марий Эл.
По данным экспертов, соответствие дорог в Марий Эл общероссийским стандартам находится на уровне всего 1,4%. На втором месте по плохим дорогам стоит Саратовская область с показателем в 9,9%, на третьем — Калмыкия (11,8%). В пятёрку антирейтинга также вошли Архангельская область (15,1%) и Магаданская область (17%).
Самые лучшие дороги в России, по подсчетам аналитиков, представлены в Москве: там соответствие проезжих частей госстандартам почти стопроцентное — 97%. Чуть меньшие показатели продемонстрированы в Ханты-Мансийском округе (84,5%). В тройке лидеров также расположился Ставропольский край с показателем в 74,9%. В пятерке регионов с качественными дорогами также представлены Красноярский край (71,4%) и Ингушетия (70,4%).
Авторы исследования пришли к выводу, что больше половины российских дорог не соответствует нормативам. Однако эксперты признают, что за 10 лет количество качественных проезжих частей в стране выросло на 5% — до 42,4% от общего числа дорог.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоинспекторы назвали регионы России с наибольшим количеством погибших в автомобильных авариях за прошлый год год. По словам экспертов, по показателям смертности на дорогах лидирует Краснодарский край. В прошлом году на Кубани в ДТП погибли 1053 человека. В первой тройке рейтинга также закрепились Московская область с 938 погибшими, а также Ростовская область, где в автомобильных авариях была зарегистрирована смерть 554 человек. Чуть меньше погибших в Башкирии — 550 человек, на пятом месте оказалась Москва — 465 человек. Полицейские также составили список регионов с самой безопасной обстановкой на дорогах. Оказалось, что меньше всего трагедий в 2018 году произошло на Чукотке: там в ДТП погибло всего два человека. В Ненецком автономном округе на одного больше — три. На третьем месте списка расположилась Магаданская область с показателем в 30 смертей, на четвёртом — Еврейская автономная область, где погибли 32 человека, на пятом — Республика Алтай с 36 погибшими.