Названы регионы России с лучшими и худшими дорогами

Опубликован список регионов с самыми худшими дорогами в стране

Телеканал RT на основе обнародованных Росстатом данных о соответствии российских дорог нормативам составил рейтинг регионов по качеству проезжих частей. Оказалось, что самые хорошие дороги в России построены в Москве, а самые плохие — в республике Марий Эл.

По данным экспертов, соответствие дорог в Марий Эл общероссийским стандартам находится на уровне всего 1,4%. На втором месте по плохим дорогам стоит Саратовская область с показателем в 9,9%, на третьем — Калмыкия (11,8%). В пятёрку антирейтинга также вошли Архангельская область (15,1%) и Магаданская область (17%).

Самые лучшие дороги в России, по подсчетам аналитиков, представлены в Москве: там соответствие проезжих частей госстандартам почти стопроцентное — 97%. Чуть меньшие показатели продемонстрированы в Ханты-Мансийском округе (84,5%). В тройке лидеров также расположился Ставропольский край с показателем в 74,9%. В пятерке регионов с качественными дорогами также представлены Красноярский край (71,4%) и Ингушетия (70,4%).

Авторы исследования пришли к выводу, что больше половины российских дорог не соответствует нормативам. Однако эксперты признают, что за 10 лет количество качественных проезжих частей в стране выросло на 5% — до 42,4% от общего числа дорог.