Водителю предлагают пройти в машину ДПС: это законно?

Сотрудник ГИБДД требует от водителя сесть в патрульное авто — это законно?

Многие автомобилисты сильно нервничают при обнаружении на их пути патрульного автомобиля. Оно и понятно, так как никто не хочет лишний раз показывать свои документы. Также в последнее время инспекторы ДПС часто просят дыхнуть водителя в специальную трубочку.

А если водитель, остановленный инспектором ГИБДД что-то нарушил, то у него просто забирают документы и начинают составлять протокол. Но реже водителю транспортного средства предлагают пройти в патрульную машину. Нужно ли подчиняться данному требованию инспектора ДПС? Как правильно вести себя в подобных ситуациях? В чем же смысл такого требования?

Оставаться в машине или же пройти в патрульный автомобиль? Есть такой учредительный документ, который называется "Административный регламент МВД". Так вот там можно посмотреть все положения и правила поведения.

В последней редакции этого сводного документа инспектор ГИБДД не имеет никакого права требовать водителя выйти из автомобиля, а может только сделать предложение покинуть свою машину. Также он не имеет права настойчиво требовать пересесть водителя в патрульный автомобиль. Все эти пункты и сведения четко написаны в пункте 93.

Но юристы говорят о том, что водителю совсем не обязательно выходить из своего транспортного средства. Некоторые специалисты настойчиво не рекомендуют это делать. Водитель автомобиля может не выходить из него даже в том случае, если на него будет составляться административный протокол, так как подписать его можно прямо в своем личном автомобиле.

А в каких случаях пересесть в патрульный автомобиль все-таки нужно будет? Даже несмотря на вышеуказанную трактовку, в некоторых случаях, к сожалению, водителю придется покинуть свой автомобиль и пересесть в служебный. Это придется сделать тогда, когда водителя задерживают и составляют на него протокол. В данном конкретном случае водителя никто не разрешит остаться в своем личном автомобиле. Еще придется пересесть в патрульный автомобиль в том случае, когда водителя устраняют от управления автомобилем.

Многие водители думают, что если пересесть в патрульный автомобиль, то их там будут пытать, предлагать дать взятку, наносить физический и моральный ущерб. Но на самом деле там просто составят протокол, в случае нарушения, и заберут права, при необходимости. Никто не будет там кого-то пытать, ведь все происходящее записывается на камеру. Но если водитель начнет сопротивляться, то инспекторам придется применить физическую силу для подавления конфликта.