Водителю предлагают пройти в машину ДПС: это законно?

Многие автомобилисты сильно нервничают при обнаружении на их пути патрульного автомобиля. Оно и понятно, так как никто не хочет лишний раз показывать свои документы. Также в последнее время инспекторы ДПС часто просят дыхнуть водителя в специальную трубочку.
А если водитель, остановленный инспектором ГИБДД что-то нарушил, то у него просто забирают документы и начинают составлять протокол. Но реже водителю транспортного средства предлагают пройти в патрульную машину. Нужно ли подчиняться данному требованию инспектора ДПС? Как правильно вести себя в подобных ситуациях? В чем же смысл такого требования?
Оставаться в машине или же пройти в патрульный автомобиль? Есть такой учредительный документ, который называется "Административный регламент МВД". Так вот там можно посмотреть все положения и правила поведения.
В последней редакции этого сводного документа инспектор ГИБДД не имеет никакого права требовать водителя выйти из автомобиля, а может только сделать предложение покинуть свою машину. Также он не имеет права настойчиво требовать пересесть водителя в патрульный автомобиль. Все эти пункты и сведения четко написаны в пункте 93.
Но юристы говорят о том, что водителю совсем не обязательно выходить из своего транспортного средства. Некоторые специалисты настойчиво не рекомендуют это делать. Водитель автомобиля может не выходить из него даже в том случае, если на него будет составляться административный протокол, так как подписать его можно прямо в своем личном автомобиле.
А в каких случаях пересесть в патрульный автомобиль все-таки нужно будет? Даже несмотря на вышеуказанную трактовку, в некоторых случаях, к сожалению, водителю придется покинуть свой автомобиль и пересесть в служебный. Это придется сделать тогда, когда водителя задерживают и составляют на него протокол. В данном конкретном случае водителя никто не разрешит остаться в своем личном автомобиле. Еще придется пересесть в патрульный автомобиль в том случае, когда водителя устраняют от управления автомобилем.
Многие водители думают, что если пересесть в патрульный автомобиль, то их там будут пытать, предлагать дать взятку, наносить физический и моральный ущерб. Но на самом деле там просто составят протокол, в случае нарушения, и заберут права, при необходимости. Никто не будет там кого-то пытать, ведь все происходящее записывается на камеру. Но если водитель начнет сопротивляться, то инспекторам придется применить физическую силу для подавления конфликта.
Если вы не сделали ничего предосудительного, то можно не выходить из своей машины, сославшись на пункт 93 административного регламента МВД, так как в любом случае человек будет испытывать неудобства в патрульной машине, даже если у вас с документами все в порядке. Но лучше конечно всегда иметь при себе все необходимые документы, ездить по правилам и не нервничать при виде инспектора ДПС.