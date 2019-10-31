Кредитная кабала: как машины опустошают кошельки россиян

Россияне продолжают набирать кредиты. В III квартале 2019-го почти 260 тыс. автомобилей куплены с помощью заемных средств. Это почти на 20% больше показателя прошлого года. Если бы не кредиты, то продажи автомобилей, которые и так упали на 0,5%, и вовсе ждал провал. Между тем автомобили и сами в цене дорожают, и обходятся теперь дороже, в то время как денег у автолюбителей больше не становится.

Россияне еще больше залезли в автокредиты. В третьем квартале их выдали на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это показало исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и Автостата, результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Всего с июля по сентябрь банки выдали 259,2 тысячи автокредитов. При этом по сравнению с предыдущим кварталом, автокредитов выдали на 6,1% больше.

Самой активной по автокредитам в третьем квартале стала Кемеровская область, где прирост кредитов составил 87,4%. Также активно росло число выданных автокредитов в Кировской (+44,4%) и Волгоградской (+39,3%) областях, Чувашской Республике (+37,8%), а также в Тульской области (+35,8%).

В региональном разрезе наиболее высокая доля кредитов традиционно в крупных центрах. Лидирует Москва, где приобрели 19,3 тыс. единиц автомобилей в кредит. Далее идет Московская область — 15,8 тыс. ед., Санкт-Петербург —15,4 тыс. ед., а также Татарстан (13,5 тыс. ед.) и Башкортостан (11,7 тыс. ед.).

Чаще всего россияне отдают предпочтение отечественным маркам машин. Так, Lada до сих пор остается самой продаваемой маркой автомобилей в России. С января по август продажи ключевой модели марки — Lada Granta — выросли на 42% до 85,7 тыс. автомобилей. Кроме того, автолюбители активно скупают и другую модель «АвтоВАЗа» Lada Vesta , продажи которой взлетели на 10,3%.

Впрочем, и эти автомобили россияне преимущественно покупают в кредит. Эксперты признают, что если бы не кредиты, продажи автомобилей, которые и так упали на 0,5%, и вовсе ждал провал.

«Так, в III квартале 2019 года было продано на 0,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым», — указал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов

У россиян действительно стало меньше возможностей для покупки новых автомобилей. Реальные доходы граждан в начале кризиса в 2014-году рухнули на 7,3% и продолжают падать пятый год, свидетельствуют данные Росстата . При этом в 2018 году они показали околонулевой рост.

В итоге едва ли не единственным входом для автолюбителей становятся автокредиты, признает в разговоре с «Газетой.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто . Причем зачастую россияне, пытаясь сэкономить, берут кредиты на те авто, которые выдаются по субсидированной ставке. Так, ставка автокредитования по стандартным условиям составляет 14-15%, в то время как благодаря господдержке она сокращается до 9%.

Впрочем, если говорить о тех кредитах, которые частично субсидирует государство, то там узкий список доступных для кредитования автомобилей. «Во-первых, машина должна стоить не более миллиона рублей. А, во-вторых, должна быть выпущена автопроизводителем, который локализовал свое производство на территории России. К таким, соответственно, относятся Lada, Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Logan Stepway», — объясняет эксперт.

При этом объяснить такой рост кредитования довольно просто, считает Моржарето.

«Кредитные схемы наиболее выгодны при покупке автомобиля в любых странах мира. В Америке 90% автомобилей продается в кредит, в Европе под 80%, у нас эти цифры в районе 50%», — говорит эксперт.

Но даже если деньги на новый автомобиль россияне нашли с помощью кредитов, то на его содержание приходится искать в собственных карманах. Причем искать нужно все больше денег. Так, в этом году средний чек автомобилиста подорожал на 22%, подсчитали в компании «Яндекс. Деньги» . Это при официальной инфляции около 4%. Выяснилось, что за год водители в России стали больше тратить в том числе на погашение штрафов. Средний платеж возрос с 496 рублей до 531 рубля.

Чек за запчасти и аксессуары для автомобиля составил 1 632 рубля. На мойку и шиномонтаж владельцы авто тратят 940 рублей, на техобслуживание и ремонт — 4 270 рублей, на бензин — 819 руб.

Всего же за год средние расходы на полное обслуживание легкового автомобиля составляют примерно 100 тыс. рублей, делился расчетами с «Газетой.Ru» координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов

«Это в среднем. Есть автомобили, которые в год и 20 тыс. «едят», а есть и автомобили, которые по миллиону. Все зависит от марки и возраста авто», — поясняет эксперт, указывая, что каждый четвертый свой заработанный рубль водители тратят именно на обслуживание и содержание своего авто.

Примечательно, что на фоне падения продаж сами автомобили дорожают. Средняя стоимость нового автомобиля иностранной марки в России выросла в годовом выражении в сентябре текущего года с 925,4 тыс. до 1,006 млн руб., свидетельствуют данные Росстата. Средняя стоимость нового отечественного легкового автомобиля в сентябре подорожала с 549,6 тыс. до 560 тыс. рублей.