Главные ошибки при покупке зимних шин, которые лучше не допускать

Зима обычно наступает — вот сюрприз! — неожиданно, сея панику среди автовладельцев. В особенности волнуются те, кто откладывал покупку шин в долгий ящик, который в итоге слегка припорошило снегом. Они в первую очередь готовы напороть ошибок, лишь бы поскорее переобуть автомобиль.

Казалось бы, купить покрышки несложно, но это только на первый взгляд. Если подойти к процессу сгоряча и в спешке, то можно обмануть самого себя. Вот наиболее характерные ошибки при покупке подержанного комплекта.

Спешка и экономия

Спешка — главный враг покупателя, вне зависимости от того, на какой продукт он нацелился. Спешащий автомобилист, обеспокоенный прогнозом погоды и собирающийся переобуть машину к вечернему снегопаду, может не обратить внимание на важные детали, из-за которых эксплуатация окажется дискомфортной и даже небезопасной.

Что касается экономии… Мы прекрасно понимаем, что не у всех есть возможность приобрести отлично зарекомендовавшую себя модель известного производителя, но нередко можно найти компромиссный вариант. На вторичке достаточно большой выбор, позволяющий не идти на сомнительные авантюры вроде покупки продукции какого-нибудь малоизвестного азиатского бренда, не смыслящего в зимних шинах. Помните — только шины отделяют автомобиль от асфальта. От них будет зависеть управляемость и длина тормозного пути. Перед тем как определиться с моделью, не поленитесь изучить отзывы и результаты тестов. Кто знает, не расстроят ли заинтересовавшие вас покрышки шумностью или плохими сцепными свойствами на снегу?

Невнимательность к повреждениям

При выборе обязателен тщательный осмотр каждого колеса на наличие повреждений. Инспекцию следует проводить как снаружи, так и внутри. На боковинах не должно быть грыж и следов ремонта. Увидели заплатки или следы сварки, отслоения, а также повреждения, обнажившие конструкцию и материалы шины — прощаемся с продавцом и продолжаем поиски.

При неправильном хранении на поверхности появляются микротрещины и брать комплект с "паутинкой" мы бы не рекомендовали. А вот прокол протектора — не самая большая проблема, которая может приключиться, хотя лично мы бы тоже отказались от такого варианта. Особенно, если шина украшена большими по площади заплатками.

Безразличие к году выпуска и износу

На боковинах покрышек выбита дата их выпуска — маркировка содержит четыре цифры, где первые две говорят о номере недели года, а вторые о годе производства. Бывает обозначение, начинающееся с букв DOT, но пусть это не сбивает вас с толку — в данном случае последние четыре цифры расшифровываются таким же образом.

"Бэушные" шины, купленные по объявлению у частного лица, в большинстве случаев приобретались единым новым комплектом в магазине. Отправившись в фирму, реализующую подержанный товар, вам придется в буквальном смысле собрать набор из шин разного года выпуска и, соответственно, различающихся по степени износа. Впрочем, в свое время автор этих строк покупал зимние колеса именно в одной из подобных контор и не пожалел. Главное — придирчиво осматривать товар и не спешить. Брать старый товар не рекомендуется. Когда возраст колеса переваливает за пять лет, оно может начать рассыхаться и покрываться микротрещинами. Разумеется, при должном хранении ничего страшного не произойдет, но вы вряд ли узнаете подробности складирования бывшим владельцем или продавцом.

Выбор "подпиленных" шин со степенью износа более 50% — идея не из лучших и, к тому же, противоречащая приложению № 1 к ПДД «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», в котором сказано о том, что «остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками „M+S“, „M&S“, „M S“ (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм».

Проблемы с арифметикой

Шутки шутками, но при осмотре крайне желательно оценить колеса на предмет наличия или отсутствия в них шипов (если вы нацелились именно продукцию данного типа, а не фрикционные покрышки). Если свое законное место покинуло более половины "гвоздей", то желаем продавцу удачной реализации товара и едем дальше.

Гонка за размерностью

Ставить на зиму максимально широкие покрышки — ошибка. Наоборот, желательно отдать предпочтение более узкой размерности, которая будет резать снег и, скажем так, с меньшими усилиями добираться до твердой поверхности.

Как выбрать новые колеса

Здесь тоже есть свои нюансы. Прежде всего, обратите внимание на достоинства и недостатки интересующей вас модели — информацию можно в первую очередь получить из тестов авторитетных изданий, а также из отзывов потребителей, которые, к слову, крайне желательно фильтровать.

Для какой-никакой экономии советуем не бросаться на первое же попавшееся объявление. Лучше воспользуйтесь агрегаторами, имеющими информацию по рынку в целом и дающими ценовой диапазон. С их помощью можно подобрать вариант, наиболее соответствующий вашему бюджету.

И напоследок о "шипах" и "липучках". Обычно дискуссии на тему, что же лучше, перерастают в "религиозные войны", поэтому просто вспомним результаты испытаний разных изданий и их вердикт. Фрикционные шины вполне подходят для городов, но в некоторых ситуациях могут проиграть своим шипованным собратьям. Например, на льду при легких отрицательных температурах. Кроме того, при торможении на асфальте шипованные покрышки бывает переигрывают "липучки" потому что у них отличается состав резины. Как правило, у первых применяется он более твердый и жесткий, работающий эффективнее.