Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подсчитано, сколько в России приличных дорог. И сколько совсем неприличных 

Автовести 6 часов назад
Сколько в России приличных дорог?
Фото: © m-road.ru
В Росстате использовали данные Росавтодора, чтобы определить регионы страны с самыми хорошими и самыми плохими дорогами. Попутно эксперты пришли к выводу, что в нашей стране дела с асфальтом обстоят не так уж и плохо — особенно по сравнению с 2011 годом.
Аналитики подсчитали, что "приличными" можно назвать немногим более половины дорог в России. Если точнее, то 52,8% всех транспортных артерий общего назначения: именно такое количество дорог по подсчетам за прошлый год удовлетворяет всем нормативам.
Ситуацию в целом можно было бы назвать катастрофической, однако статистика утверждает, что с 2011 года она планомерно улучшается. В нынешнем десятилетии 2011-й год стал самым суровым по этому показателю: тогда требованиям отвечало лишь 36% дорог. Сейчас лидером среди федеральных округов по качеству асфальта и прочей инфраструктуры статистики назвали Уральский: здесь нормативы выполнены на 73,4%. Следом за ним названы Южный и Северо-Кавказский, а хуже всего с дорогами в Северо-Западном округе — здесь показатель не превышает 40%.
Регионом с самыми лучшими дорогами в стране оказалась Челябинская область, где нормам и ГОСТам удовлетворяют сразу 98% улиц и магистралей. Более, чем на 90% дорожные нормативы выполнены в Кемеровской области и Краснодарском крае, более, чем на 80% — в Тюменской области, Ханты-Мансийском округе, Ингушетии и Хабаровском крае.
Передвигаться же по самым плохим дорогам приходится жителям Архангельской области: здесь соответствующими стандартам назвали только 3,7% всех региональных дорог.
Видео дня. Штраф за езду без ОСАГО могут увеличить в семь раз
Автовести: последние новости
Новая Skoda Octavia: раскрыты основные технические характеристики Новая Skoda Octavia: раскрыты основные технические характеристики Долой кроссоверы, вся власть – седанам! Таков прогноз экспертов автопрома Долой кроссоверы, вся власть – седанам! Таков прогноз экспертов автопрома Toyota Hiace в России получила версию для важных персон. Очень важных Toyota Hiace в России получила версию для важных персон. Очень важных
Комментарии 
Теги:
Бортжурнал , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бегемот индустрии»: Fiat Chrysler объединяется с Peugeot
«Бегемот индустрии»: Fiat Chrysler объединяется с Peugeot
Умер до приезда «скорой»: погиб чиновник из Крыма
Умер до приезда «скорой»: погиб чиновник из Крыма
Как лишиться автомобиля из-за неоплаченных штрафов
Как лишиться автомобиля из-за неоплаченных штрафов
В чем преимущество отключения ABS зимой?
В чем преимущество отключения ABS зимой? 2
На трассе Петербург — Москва появился «хозяин дороги» с пистолетом
На трассе Петербург — Москва появился «хозяин дороги» с пистолетом
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Автоледи переехала сама себя
01:09
Автоледи переехала сама себя
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение