Подсчитано, сколько в России приличных дорог. И сколько совсем неприличных

Росстате использовали данные Росавтодора, чтобы определить регионы страны с самыми хорошими и самыми плохими дорогами. Попутно эксперты пришли к выводу, что в нашей стране дела с асфальтом обстоят не так уж и плохо — особенно по сравнению с 2011 годом.

Аналитики подсчитали, что "приличными" можно назвать немногим более половины дорог в России. Если точнее, то 52,8% всех транспортных артерий общего назначения: именно такое количество дорог по подсчетам за прошлый год удовлетворяет всем нормативам.

Ситуацию в целом можно было бы назвать катастрофической, однако статистика утверждает, что с 2011 года она планомерно улучшается. В нынешнем десятилетии 2011-й год стал самым суровым по этому показателю: тогда требованиям отвечало лишь 36% дорог. Сейчас лидером среди федеральных округов по качеству асфальта и прочей инфраструктуры статистики назвали Уральский: здесь нормативы выполнены на 73,4%. Следом за ним названы Южный и Северо-Кавказский, а хуже всего с дорогами в Северо-Западном округе — здесь показатель не превышает 40%.

Регионом с самыми лучшими дорогами в стране оказалась Челябинская область, где нормам и ГОСТам удовлетворяют сразу 98% улиц и магистралей. Более, чем на 90% дорожные нормативы выполнены в Кемеровской области и Краснодарском крае, более, чем на 80% — в Тюменской области, Ханты-Мансийском округе, Ингушетии и Хабаровском крае.

Передвигаться же по самым плохим дорогам приходится жителям Архангельской области: здесь соответствующими стандартам назвали только 3,7% всех региональных дорог.