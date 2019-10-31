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Названы автомобили, которые быстрее (и медленнее) всего обесцениваются 

Автовести + ещё 3 2 часа назад
Названы быстро обесценивающиеся автомобили
Фото: Автовести
Сейчас мало кто уже рассматривает "четырехколесного друга" как средство финансовых инвестиций (если речь не идет о суперкаре или олдтаймере). Но любому интересно, как быстро с годами теряет в цене его автомобиль. Ответ на вопрос дали аналитики.
Консалтинговая фирма iSeeCars проанализировала более 7,7 миллионов сделок по продаже новых и подержанных автомобилей, чтобы определить, как и какие именно машины теряют в цене в течение пяти лет эксплуатации. И если в среднем за это время автомобиль становится дешевле почти вдвое, на массовом рынке обнаружены куда более стойкие экземпляры.
Меньше всего, как оказалось, теряют в цене авторитетные внедорожники и пикапы и уважаемые спорткары. Возглавил список "недешевеющих" автомобилей пятидверный jeep Wrangler Unlimited — он потеряет в цене за пять лет всего около 30%. Второе место — за его же трехдверной модификацией, третье — за Toyota Takoma. Кроме того, в десятку вошли еще несколько пикапов, включая Toyota Tundra, Honda Ridgeline и Nissan Frontier, а также Porsche 911, Nissan GT-R и замкнувшая Топ-10 с результатом в 40% Subaru Impreza WRX.
А вот "сливать за бесценок" после пяти лет эксплуатации придется электромобили, некоторые премиальные седаны и, по понятным причинам, которые нет смысла перечислять, как и сами модели, люксовые автомобили — на них цена падает, по "меткому" выражению одного из персонажей бессмертного произведения Ильфа и Петрова, "стремительным домкратом". Так, быстрее всего дешевеют, по мнению аналитиков, Maserati Quattroporte: за пять лет они потеряют до 72,2% своей первоначальной стоимости. Второе место, как ни странно, за BMW 7 серии, третье досталось Nissan Leaf. Кроме того, в эту печальную десятку вошли еще три "баварца" — i3, а также представители 5 и 6 серии, Acura RLX, гибридный Ford Fusion Energi, Jaguar XJL и Chevrolet Volt.
Самым устойчивым в цене среди внедорожников, как легко догадаться, оказался Jeep Wrangler Unlimited, а самым быстро дешевеющим назван Lincoln MKT. Лидер и аутсайдер спортивного сегмента тоже уже названы — это Porsche 911 и Maserati Quattroporte.
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Теги:
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Jeep , Maserati Quattroporte , Nissan , Acura , Ford Fusion , Jaguar , Subaru , Lincoln , Chevrolet Volt , Subaru Impreza , Chevrolet , Jeep Wrangler , BMW , Nissan Frontier , Porsche 911 , Nissan Leaf , Honda Ridgeline , BMW 7 серия , Toyota , Toyota Tundra , Honda , Porsche , Maserati , Lincoln MKT , Nissan GT-R
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