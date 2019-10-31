Названы быстро обесценивающиеся автомобили

Названы автомобили, которые быстрее (и медленнее) всего обесцениваются

Сейчас мало кто уже рассматривает "четырехколесного друга" как средство финансовых инвестиций (если речь не идет о суперкаре или олдтаймере). Но любому интересно, как быстро с годами теряет в цене его автомобиль. Ответ на вопрос дали аналитики.

Консалтинговая фирма iSeeCars проанализировала более 7,7 миллионов сделок по продаже новых и подержанных автомобилей, чтобы определить, как и какие именно машины теряют в цене в течение пяти лет эксплуатации. И если в среднем за это время автомобиль становится дешевле почти вдвое, на массовом рынке обнаружены куда более стойкие экземпляры.