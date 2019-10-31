В чем преимущество отключения ABS зимой?

В чем преимущество отключения ABS в зимний период

В России зимние дороги становятся настоящим испытанием как для самого водителя, так и для автомобиля. Особенно это касается неопытных автомобилистов.

Среди автолюбителей бытует мнение, что в зимнюю пору лучше отказаться от использования системы ABS. Якобы она только усугубляет ситуацию на скользкой дороге и не дает водителю правильно среагировать.

Антипробуксовочная система призвана корректировать работу отдельных узлов автомобиля таким образом, чтобы в сложной ситуации управление машиной осуществлялось максимально корректно.

Поэтому зимой не стоит отказываться от дополнительной помощи. Ведь реакция человека бывает куда хуже, чем у электроники.

Что до трудности езды по зимним дорогам, то тут поможет скорее не отключение ABS, а выбор правильной резины. Если в вашем регионе дороги чистят не особо качественно, то лучше обзавестись шипованной резиной.