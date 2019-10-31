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Плохим дорогам в регионах нашли оправдание 

Рамблер 2 часа назад
Плохим дорогам в регионах нашли оправдание
Фото: РИА Новости
Представители регионов, которые в рейтинге соответствия дорог федеральным стандартам заняли последние места, рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, почему в их территориальных объединениях проезжие части ненадлежащего качества.
«Рамблер» сообщал, что Росстат подготовил рейтинг регионов по качеству проезжих частей. По данным экспертов, самые худшие дороги в стране — в республике Марий Эл: там соответствие проезжих частей общероссийским стандартам находится на уровне всего 1,4%. Следом идет Саратовская область с показателем в 9,9%, далее — Калмыкия (11,8%). В антирейтинг также вошли Архангельская область (15,1%) и Магаданская область (17%). Самые лучшие дороги в России, по подсчетам аналитиков, представлены в Москве: там соответствие проезжих частей госстандартам почти стопроцентное — 97%.
В правительстве Марий Эл журналистам пояснили, что низкие показатели условленные долгим отсутствием федерального финансирования, при этом подчеркнув, что до конца 24 года планируется отремонтировать более 1 тысячи километров дорог, доведя соответствие проезжих частей госстандартам до 35%.
По той же причине много плохих дорог в Саратовской области. Кроме того в местном правительстве отметили, что протяжённость дорожной сети в регионе горазде больше, чем у «соседей».
Наконец, о нехватке средств заявили и в Магаданской области, отметив, что дефицит денег испытывает региональный дорожный фонд, размер которого оценивается в 800 млн рублей.
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Теги:
Бортжурнал , Григорий Березкин , Росстат , РБК
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