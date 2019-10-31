Как лишиться автомобиля из-за неоплаченных штрафов

Россиянин лишился автомобиля из-за неоплаченных штрафов

У жителя Нижнего Тагила, набравшего штрафов ГИБДД на сумму порядка 100 тыс. руб., конфисковали седан Volkswagen Polo

Об этом в четверг сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Всего 35-летний владелец изъятого авто накопил 90 штрафов за нарушения ПДД. В ходе специального рейда судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции конфисковали автомобиль неплательщика и отправили на спецстоянку.