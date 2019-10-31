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Россиянин лишился автомобиля из-за неоплаченных штрафов 

Авторамблер 1 час назад
Как лишиться автомобиля из-за неоплаченных штрафов
Фото: ФССП России
У жителя Нижнего Тагила, набравшего штрафов ГИБДД на сумму порядка 100 тыс. руб., конфисковали седан Volkswagen Polo.
Об этом в четверг сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Всего 35-летний владелец изъятого авто накопил 90 штрафов за нарушения ПДД. В ходе специального рейда судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции конфисковали автомобиль неплательщика и отправили на спецстоянку.
В среду сообщалось о другом водителе, общая сумма неоплаченных штрафов которого составляет более 1 млн руб. В общей сложности в его отношении вынесено 403 постановления о нарушениях.
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Теги:
Бортжурнал , Volkswagen Polo , Volkswagen , ГИБДД
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