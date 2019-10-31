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Сомнительный тюнинг «Волги» раскритиковали в сети 

Car.ru 49 минут назад
Сомнительный тюнинг «Волги» раскритиковали в сети
Фото: car.ru
Не секрет, что многие автолюбители стремятся сделать собственный автомобиль эксклюзивным, отличающийся от других. Однако бывает так, что результаты экспериментов ставят окружающих в тупик.
Наглядным примером стал переделанный ГАЗ-21. В комментариях к ее снимкам нет ни одного положительного отзыва среди пользователей интернета. Но обо всем поподробнее.
Итак, владелец элегантной красной «Волги» решил превратить ее в спорткар. В результате автомобиль практически потерял свою узнаваемость.
Например, капот с воздухозаборниками никак не вяжется с внешним видом автомобиля (кстати, еще один воздухозаборник приспособили на крыше). Скошенная решетка радиатора, непонятный передний бампер вместе с длинными порогами уже не добавляли оптимизма автолюбителям.
Сзади также заметны «чудеса» тюнинга. Пластиковый обвес снабдили небрежно сделанными отверстиями для выхлопных патрубков. Чтобы сделать «спортивным» задний бампер, из него просто вырезали два прямоугольника.
Пользователи назвали получившийся итоговый вариант дырявым ведром на колесах. Наиболее же радикальные из комментаторов пожелали авторам этого «чуда» гореть в аду.
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Теги:
Бортжурнал
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