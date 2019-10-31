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Смартфон может заменить на экзамене инструктора по вождению 

Car.ru 1 час назад
Смартфон заменит на экзамене инструктора по вождению
Фото: car.ru
Компания Microsoft разработала мобильное приложение для водителей. Оно получило название HAMS и призвано повысить безопасность управления автомобилем.
Как известно, большинство современных исследований направлено на то, чтобы устранить влияние человека на управление машиной. Однако в индийском подразделении Microsoft решили пойти по другому пути.
Индийское подразделение корпорации — Microsoft Research India создало программный комплекс под названием HAMS. Он способен контролировать дорожную обстановку, состояние водителя и после анализа давать рекомендации по безопасному передвижению.
Схематически все выглядит так. Имеется смартфон, который уже оснащен набором камер, датчиков, сенсоров и других плодов современных технологий. Устройство крепится внутри к лобовому стеклу.
Основная камера наблюдает за дорогой, а вспомогательная за водителем. Вся полученная информация обрабатывается с поправкой на поведение сидящего за рулем. После этого даются рекомендации по безопасному движению.
Кроме того, в Microsoft вместе с партнерами планируют ввести пилотную программу с целью автоматизации сдачи экзаменов на вождение. Вполне возможно, что смартфон вскоре заменит инструктора.
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Теги:
Бортжурнал , Microsoft
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