Смартфон заменит на экзамене инструктора по вождению

Смартфон может заменить на экзамене инструктора по вождению

Компания Microsoft разработала мобильное приложение для водителей. Оно получило название HAMS и призвано повысить безопасность управления автомобилем.

Как известно, большинство современных исследований направлено на то, чтобы устранить влияние человека на управление машиной. Однако в индийском подразделении Microsoft решили пойти по другому пути.

Индийское подразделение корпорации — Microsoft Research India создало программный комплекс под названием HAMS. Он способен контролировать дорожную обстановку, состояние водителя и после анализа давать рекомендации по безопасному передвижению.

Схематически все выглядит так. Имеется смартфон, который уже оснащен набором камер, датчиков, сенсоров и других плодов современных технологий. Устройство крепится внутри к лобовому стеклу.

Основная камера наблюдает за дорогой, а вспомогательная за водителем. Вся полученная информация обрабатывается с поправкой на поведение сидящего за рулем. После этого даются рекомендации по безопасному движению.

Кроме того, в Microsoft вместе с партнерами планируют ввести пилотную программу с целью автоматизации сдачи экзаменов на вождение. Вполне возможно, что смартфон вскоре заменит инструктора.