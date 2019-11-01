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Chevrolet показала первые изображения большого кроссовера Blazer 

Car.ru 2 часа назад
Chevrolet показала первые изображения нового Blazer
Фото: Car.ru
Автомобильный концерн General Motors опубликовал на своей странице в интернете первые фотографии нового кроссовера Chevrolet Blazer.
Производитель автомобилей Chevrolet показал новую модель внедорожника Chevrolet Blazer для китайских автомобилистов, который стал более длинным. Машина станет продолжением модельного ряда компании в КНР.
Изменённые размеры авто составляют: длина — 4999 мм, колёсная база — 2863 мм, ширина — 1953 мм, высота — 1727 мм.
Car.ru
Автомобиль будет оборудован 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем, мощность которого составляет 230 лошадиных сил. Трансмиссия оснащается автоматической коробкой переключения передач с 9-ю ступенями. Также может быть установлена система переднего или полного привода на выбор.
Car.ru
Стоит отметить, что увеличенный Chevrolet Blazer будет производиться исключительно в спортивной версии, которая добавит эстетичные чёрные накладки на кузов с переливами красного цвета и кожаную отделку салона.
Car.ru
Презентация новой модели кроссовера запланирована на ноябрь текущего года в рамках выставки машин в Гуанчжоу. Предварительная стоимость автомобиля у китайских автодилеров составляет 239 тыс. юаней или 2,2 млн рублей.
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Теги:
Бортжурнал , Chevrolet Blazer , Chevrolet
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