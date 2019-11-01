Топ-5 автомобилей за полтора миллиона рублей

Составлен рейтинг лучших транспортных средств с ценой до 1 500 000 рублей.
Лучшим автомобилем в этом сегменте, по мнению аналитиков, стала Toyota Corolla. Покупатели из России могут приобрести ее за 1 100 000 рублей.
«Серебро» отдано немецкому представителю автомобильного рынка — Volkswagen Tiguan. Минимальная комплектация кроссовера в России стоит 1 499 000 рублей.
Последнее место в тройке достается Mitsubishi Outlander, в автосалонах России транспортное средство продается за 1 450 000 рублей, если воспользоваться специальными дилерскими предложениями.
На четвертой позиции еще одна модель концерна VAG — Skoda Octavia. Минимальная комплектация стоит всего 1 120 000 рублей.
Замкнул пятерку лучших автомобилей до 1,5 миллионов рублей французское транспортное средство Renault Arkana. В России новую модель можно приобрести всего за миллион рублей.
Также аналитики выделили представителей южнокорейского автопрома — Hyundai Sonata и Kia Sportage, но в пятерку лучших они не попали.