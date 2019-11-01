Новые правила: Минтранс дает дорожку самокатам

Минтранс РФ предложил изменить правила дорожного движения для гироскутеров, электросамокатов и прочих «средств индивидуальной мобильности». Дети до 7 лет могут ездить по тротуарам, подростки в возрасте до 14 лет — по велопешеходным дорожкам «со стороны водителя». Все, кто старше — только по велодорожкам, но при необходимости можно выезжать на тротуар или обочину.

Министерство транспорта России предложило ввести новый термин для обозначения электросамокатов, гироскутеров и сигвеев — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Кроме того, предлагается изменить правила дорожного движения для владельцев СМИ, гласит документ на федпортале проектов нормативных правовых актов.

«Устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека, за исключением велосипедов и инвалидных колясок», — говорится в определении СИМ в пояснительной записке.

Пешеходами теперь перестанут быть лица старше 7 лет, использующие для передвижения ролики, самокаты и аналогичные им средства передвижения.

Изменения в ПДД касаются в первую очередь пространства для передвижения на электросамокатах и гироскутерах. Предлагается также ввести новые дорожные знаки — «Движение лиц на СИМ запрещено», «Лица на средствах индивидуальной мобильности», «Кроме лиц на СИМ».

Дети младше 7 лет обязаны двигаться на СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне движения пешеходов. Дети от 7 до 14 лет могут ездить по велодорожкам и велопешеходным дорожкам, придерживаясь стороны велосипедиста.

Наконец, люди старше 14 лет должны двигаться строго по велосипедным дорожнам и проезжей части велосипедных зон. Однако если такой возможности нет, то можно выехать на тротуар, обочину или пешеходную дорожку.

Ехать по правому краю проезжей части тоже можно — но только на автодорогах со скоростным лимитом 60 км/ч. СИМ также должен соответствовать техническим требованиям. Максимальная скорость движения СИМ в жилых зонах и дворовых территориях при этом не должна превышать 20 км/ч.

Ведомство также предлагает применять разметку бело-синюю разметку, чтобы визуально разделять платную и бесплатную парковки. Минтранс предложил запретить стоянку автомобилей на островах безопасности и направляющих участках.

Мосгордума и Общественная палата уже неоднократно пытались урегулировать движение новых индивидуальных средств передвижения по городу, однако конкретные документы до настоящего момента разработаны не были.

Между тем все больше москвичей пользуются электросамокатами и гироскутерами. Некоторые из технических новинок способны разогнаться до 50-70 км/ч. Предоставляемые городскими службами проката электросамокаты имеют предел скорости 20-30 км/ч.

С 2017 года, по данным ГИБДД, произошло 140 дорожно-транспортных происшествий с участием «средств индивидуальной мобильности». Четыре человека погибли в этих авариях.

Западноевропейские страны также обращают внимание на новые транспортные средства — летом ограничения по скорости были введены для немецких и французских горожан «на колесах».

Государственной думе поддержали инициативу ГИБДД . Член комитета нижней палаты парламента по транспорту Александр Васильев заявил, что вряд ли получится следить за скоростью граждан на тротуарах, но подобные изменения в ПДД нужны.

По словам парламентария, сейчас взыскать с электросамокатчика компенсацию ущерба за полученную в результате ДТП травму можно лишь через суд, подав иск в рамках Гражданского кодекса.

«Сомневаюсь, что инспекторы будут гоняться за роллерами и скейтбордистами с радарами, а потом еще и выяснять личность нарушителей», — добавил Васильев.

Тем не менее, окончательного решения по поводу новой поправки пока что не принято — проект находится на обсуждении. ГИБДД планирует провести общественные слушания, после чего поправки будут, скорее всего, приняты официально.

ГИБДД пока что приравнивает к пешеходам участников дорожного движения, использующих современные индивидуальные средства передвижения. Соответственно, максимальное наказание для них составляет 1500 рублей за нарушение ПДД в состоянии опьянения. Об этом «Газете.Ru» рассказал ранее специалист в области безопасности движения Григорий Шухман, который получил ответ на свой запрос в Министерстве внутренних дел

«Я обратился в МВД, потому что водителей стали уже доставать эти «пешеходы», несущиеся на огромной скорости по проезжей части. Но при этом по закону водитель в случае ДТП с пешеходом несет ответственность как владелец средства повышенной опасности.