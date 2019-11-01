Зима: в чем уникальная проблема каршеринга?

Чем опасен каршеринг в холодное время?

Краткосрочная аренда автомобиля стала рискованным делом с наступлением холодов.

За последние пару дней во многих городах России выпал снег, автовладельцы либо уже поставили зимний комплект резины, либо планируют переобуться в ближайшее время.

Приход зимнего сезона в этом году впервые обнажил уникальную проблему каршеринга. Многие постоянные клиенты таких сервисов часто натыкаются на транспортные средства, резина которых все еще летняя.

Межсезонье наиболее опасно для движения. Когда температура колеблется около нуля, нередко асфальт оказывается покрыт миллиметровым слоем льда.

Местами на дорогах могут быть опавшие листья, скрывающие подмерзшие лужи и т.д. Кроме того, летняя резина становится дубовой при температуре около +6 градусов Цельсия, что приводит к ухудшению управляемости.

Car.ru

При этом на фотографиях изображен Polo, резина которого не то что летняя, она спортивная — по крайней мере, такой она позиционируется Volkswagen . Такой протектор всем своим естеством противоречит настоящим погодным условиям.

Данный автомобиль принадлежит не частному автовладельцу, а целой компании. В этом случае вина лежит на целой организации. Точное количество автомобилей с таким недостатком выявить невозможно.

Что касается каршеринговых сервисов, то тут все еще сложнее, ответственность лежит на сотнях и тысячах автовладельцев, предлагающих свой автомобиль в пользование. Причем на стадии оформления заявки о несоответствующей сезону резине не сообщит никто.