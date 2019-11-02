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Названа бессмысленная платная услуга в автосервисах 

Рамблер 3 часа назад
Названа бессмысленная платная услуга в автосервисах
Фото: РИА Новости
Названа бессмысленная платная услуга в автосервисах Обнуление счетчика старения масла в вариаторе — бессмысленная трата денег, пишет «АвтоВзгляд».
Вариатор — устройство, передающее крутящий момент. Менять масло в нем требуется немногим — тем, кто сильно нагружает трансмиссию, например, любит «погонять», «помесить грязь» или пользуется прицепом. Масло в вариаторах остальных прослужит весь срок службы устройства.
Тем не менее для оценки нагрузки на трансмиссию и, как следствие, выяснения необходимости замены масла автопроизводителями была придумана специальная компьютерная программа — счетчик старения масла.
Владельцам тех машин, трансмиссия которых испытывает сильные нагрузки, в автосервисах предлагают (естественно, платно) обнулить счетчик. Это якобы поможет программе «увидеть», что было залито новое масло.
«Увидеть компьютерная программа ничего не может, равно как и определить, новое это масло или старое. Поэтому счетчик можно не обнулять и деньги не платить — от этого вариатору ровным счетом ничего не будет», — подчеркивает автор публикации.
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Теги:
Бортжурнал , АвтоВзгляд
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