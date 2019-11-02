Названа бессмысленная платная услуга в автосервисах

Названа бессмысленная платная услуга в автосервисах Обнуление счетчика старения масла в вариаторе — бессмысленная трата денег, пишет «АвтоВзгляд».

Вариатор — устройство, передающее крутящий момент. Менять масло в нем требуется немногим — тем, кто сильно нагружает трансмиссию, например, любит «погонять», «помесить грязь» или пользуется прицепом. Масло в вариаторах остальных прослужит весь срок службы устройства.

Тем не менее для оценки нагрузки на трансмиссию и, как следствие, выяснения необходимости замены масла автопроизводителями была придумана специальная компьютерная программа — счетчик старения масла.

Владельцам тех машин, трансмиссия которых испытывает сильные нагрузки, в автосервисах предлагают (естественно, платно) обнулить счетчик. Это якобы поможет программе «увидеть», что было залито новое масло.