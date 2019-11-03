Вверх ногами: спасает ли от штрафов перевёрнутый госномер

Эксперты издания «Автовзгляд» выяснили может ли спасти от наказания, например, за превышение скорости, госномер установленный «вверх ногами».

По словам специалистов, приемом, когда регистрационные знаки на автомобиле установлены «вверх ногами», а то и «задом наперёд», зачастую пользуются водители, отправившиеся в дальний путь. Таким образом, по их мнению, можно избежать штрафов с автоматических комплексов фиксации нарушений.

При встрече с сотрудниками ГИБДД такие автолюбители надеются, что их идея будет расценена как нарушение положения административного кодекса о нечитаемых знаках, за которое предусмотрено наказание в размере 500 рублей штрафа.

Однако эксперты напоминают, что правила установки регистрационных знаков на автомобиль чётко прописано в соответствующем ГОСТе: номер должен быть расположен перпендикулярно проезжей части с отклонением не более 5 градусов. Соответственно знак, установленный «вверх ногами» имеет отклонение в 175 градусов от максимально допустимого.

Опытные водители уверяют, что автоинспекторы оценивают манипуляции с номером по положению административного кодекса об отсутствии регистрационных знаков. Соответственно наказание за подобное нарушение предусматривается более серьёзное — штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

При этом эксперты добавляют, что от камер перевернутые номера уже давно не спасают, поскольку современные комплексы давно научились считывать символы с любого положения регзнаков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», ГИБДД заявила о готовности заменить камеры-треноги, фиксирующие нарушение скоростного режима на современными автоматическими комплексами фото— и видеофиксации «Кордон. Про-М». Новые устройства, способные фиксировать проступки водителей не толко в стационарном режиме, но и с борта патрульного автомобиля, по мнению автоинспекторов, позволят избежать претензий с стороны водителей на некорректную работу дорожных камер.