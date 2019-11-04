Владелец «Весты» выявил очередной дефект в автомобиле

Владелец «Весты» выявил очередной дефект в своем автомобиле

В очередном видео на своем YouTube-канале владелец отечественного автомобиля LADA Vesta рассказал о сборке машины с помощью изоленты.

Автомобилист заметил, что кожух на рычаге КПП стал выворачиваться изнанкой наружу. Чтобы исправить оплошность, владелец автомобиля попытался заправить кожух обратно, но не тут-то было. Подклад кожуха никак не хотела возвращаться на привычное место. Пришлось полностью снять кожух с рычага. Каким же было удивление автомобилиста, когда тот обнаружил, что кожух был примотан к ручке КПП обычной черной изолентой!

Ну как не ругать АвтоВАЗ после такого? Возмущению владельца авто не было предела, который считает, что подобный «косяк» не допустим в современной и далеко не копеечной машине.

Также блогер остановился на другом «косяке» этой модели автоконцерна, рассказав подписчикам, откуда берется дребезжание в районе рычага на примере своего автомобиля. И как устранить эту неполадку. Блогер порекомендовал проклеить маделином те места, в которых соприкасаются и трутся тросы и пластик.