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Владелец «Весты» выявил очередной дефект в своем автомобиле 

Car.ru + ещё 1 34 минуты назад
Владелец «Весты» выявил очередной дефект в автомобиле
Фото: car.ru
В очередном видео на своем YouTube-канале владелец отечественного автомобиля LADA Vesta рассказал о сборке машины с помощью изоленты.
Автомобилист заметил, что кожух на рычаге КПП стал выворачиваться изнанкой наружу. Чтобы исправить оплошность, владелец автомобиля попытался заправить кожух обратно, но не тут-то было. Подклад кожуха никак не хотела возвращаться на привычное место. Пришлось полностью снять кожух с рычага. Каким же было удивление автомобилиста, когда тот обнаружил, что кожух был примотан к ручке КПП обычной черной изолентой!
Ну как не ругать АвтоВАЗ после такого? Возмущению владельца авто не было предела, который считает, что подобный «косяк» не допустим в современной и далеко не копеечной машине.
Также блогер остановился на другом «косяке» этой модели автоконцерна, рассказав подписчикам, откуда берется дребезжание в районе рычага на примере своего автомобиля. И как устранить эту неполадку. Блогер порекомендовал проклеить маделином те места, в которых соприкасаются и трутся тросы и пластик.
Мы уже сообщали, что АвтоВАЗ пытается снизить себестоимость выпускаемых машин, и один из самых эффективных способов — отказ от импортных узлов и комплектующих в пользу отечественных. Не так давно на хэтчбеки XRAY перестали устанавливать моторы Nissan, а теперь Vesta лишилась механической "коробки" Renault — с сентября все седаны оснащают отечественной МКПП ВАЗ-21807.
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Теги:
Бортжурнал , Nissan , Lada Vesta , Lada , Renault , Автоваз
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