Не верь рекламе: как можно «попасть» на ремонт рулевого управления, доверившись производителю

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям о том, как производители авто умалчивают подробности об оснащении своих машин, что в результате приводит к дорогостоящему ремонту. Речь идёт об электроусилителях руля (ЭУР), которые по факту оказываются с «сюрпризом».

По словам специалистов, электрические усилители руля повышают управляемость автомобиля и не требуют тщательного обслуживания как, например, гидравлические усилители. Поэтому ЭУР считается выгодной для водителя опцией, о которой производители современных авто не забывают напомнить в рекламе.

Однако эксперты уверяют, что зачастую для удешевления производства автогиганты, заявляя об оснащении машин ЭУРами, на самом деле используют электрогидроусилители руля (ЭГУРы). Особенность агрегата состоит в том, что он состоит из электрического насоса, гидравлической рулевой рейки и контуров, то есть практически представляет собой классический гидроусилитель с модификацией.

Производители, заявляя о том, что за все время эксплуатации водителю не придётся менять жидкость в рулевой системе авто, оснащённой ЭГУРом, лукавят, заявляют эксперты. Следить за уровнем, так называемого «масла», необходимо, поскольку со временем герметичность агрегата ухудшается и возможны подтеки. Если не среагировать вовремя, то ЭГУР с большой долей вероятности придётся менять, что обходится водителям очень дорого.

Специалисты рекомендуют менять жидкость раз в два года или каждые 30 000 — 40 000 км пробега.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты назвали бессмысленную платную услугу в автосервисах — обнуление счетчика старения масла в вариаторе. По словам специалистов, владельцам машин, трансмиссия которых испытывает сильные нагрузки, обнулить счетчик предлагают для того, чтобы программа «увидела», что было залито новое масло. Однако опытные водители уверяют, что «компьютерная программа ничего не может, равно как и определить, новое это масло или старое».