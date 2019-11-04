В чем разница между системами полного привода AWD и 4WD?

С приходом зимнего времени года, наилучшим вариантом объяснения разницы между системами полного привода AWD и 4WD будет обратиться к профессиональному пилоту раллийного автомобиля.

На самом деле, это достаточно запутанные термины. Помочь разобраться с ними может Уайат Нокс, который работает в знаменитой школе ралли «Team O'Neil Rally School». Он выпустил уже немалое количество видео, касательно практических аспектов езды на машине, как в стандартных условиях, так и при экстремальных поездках.

На этот раз профессионал планирует в очередной раз пояснить, в чем состоит разница между двумя модификациями данной системы, а также, почему более старая модель Subaru STI принадлежит к классу 4WD, а Ford Focus RS нет. Помимо этого, он сообщит, по каким критериям можно отнести большую часть пикапов и Land Rover'ов, совместно с Jeep Cherokee , к той или другой системе данного типа привода.

Система полного привода 4WD. Наличие такой системы означает, что в процессе движения 100% мощности мотора будет передано на переднюю и заднюю оси. Помимо этого, в конструкцию автомобиля входит установленная раздаточная коробка, а также блокировка межосевого дифференциала.

Подключаемый полный привод. (Part-time 4WD). Установка данной системы подразумевает, что автомобиль можно использовать и в режиме монопривода, и с включением раздаточной коробки, для передней и задней оси. Следствием этого станет то, что передние колеса будут вращаться с той же скоростью, что и задние. Этот момент станет очень хорошей помощью при эксплуатации машины в грязи, либо же на дороге, покрытой снегом. Тем не менее, по этой же причине не стоит забывать об отключении данной системы на обычной дороге, что позволит обеспечить экономию топлива, а также резину, которую не будет «жевать».

Под это описание подходят такие автомобили, как Jeep Grand Cherokee и полноразмерные пикапы.

Полный привод на постоянной основе. (4WD) Согласно действующим категориям полного привода, наличие данной системы означает, что движение начинают все 4 колеса сразу. Но это не подразумевает жесткого скрепления блокировкой всех колес вместе. Тем не менее, в конструкции автомобиля предусмотрена возможность блокировки сразу всех колес с использованием центрального дифференциала. Физически он расположен в центральной части машины, обеспечивая одновременную блокировку передней и задней ее частей. По словам Уайата, Subaru STI, на котором имеется подобная система, при взгляде с этой стороны, будет являться полноценным автомобилем с полным приводом.

Данная система может быть использована на автомобилях Land Rover Discovery, квадратные Audi 1980-х годов, Subaru STIs с межосевым дифференциалом DCCD.

Система полного привода AWD. Главными признаками ее наличия становятся отсутствие раздаточной коробки, а также межосевого дифференциала. Отправка мощности может осуществляться как на переднюю ось, так и на заднюю, но это распределение не жесткое, а с перераспределением от оси или колеса с меньшей степенью крутящего момента к оси или колесу с большей. Это предотвратит скольжение при прохождении поворотов, как на внедорожниках.

Наличие у машин данной системы способности удерживать колеса в разблокированном состоянии позволяет обеспечить хорошую управляемость при движении по обычной дороге.

Итог. Одно только наличие на машине системы 4WD, не означает, что на нем можно проехать по дорогам любого качества. Даже при выполнении блокировки центрального дифференциала, может иметь место ситуация, в которой два одиноких колеса могут начать скольжение по поверхности дороги и машина застрянет.