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Должен ли подозреваемый в ДТП доказывать свою невиновность 

Рамблер 57 минут назад
Должен ли подозреваемый в ДТП доказывать свою невиновность
Фото: РИА Новости
Издание «АвтоВзгляд» рассказало, должен ли водитель, привлекаемый к административной ответственности, доказывать свою невиновность.
Презумпции невиновности посвящена административная статья 1.5. По этой статье, административное наказание должно назначаться только в случаях, когда доказано, что человек совершил правонарушение.
Человек, в отношении которого открыли производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана. При этом он не обязан доказывать свою невиновность, за исключением случаев, когда факт нарушения зафиксирован видео— или фотосъемкой.
«АвтоВзгляд» подчеркивает, что любые неустранимые сомнения в виновности подозреваемого должны трактоваться в его пользу.
В реальности доказательством вины считается протокол, составленный инспектором, поэтому водителю приходится доказывать невиновность, отмечает издание. Если полицейский увидит водителя за рулем непристегнутым, он может не фиксировать факт нарушения на камеру и обойтись протоколом. В таком случае невиновному водителю останется лишь сделать приписку «с протоколом не согласен» и в течение десяти дней его обжаловать.
«АвтоВзгляд» отмечает, что у суда зачастую нет оснований не доверять полицейскому, в то время как водитель заинтересован в том, чтобы избежать ответственности. Выходом может стать видеорегистратор, установленный в машине, и съемка разговора с сотрудником ДПС.
Как сообщал «Рамблер», ранее издание AutoNews рассказало, как можно обжаловать различные автомобильные штрафы.
Самым простым способом обжаловать штраф за неправильную парковку издание назвало подачу заявления на портале mos.ru в разделе «Обжалование нарушения». Там нужно указать номер постановления и причины обжалования. Такой же сервис работает на сайте «Автокод».
Если водитель хочет поспорить со штрафом дорожной инспекции, он должен подать жалобу в территориальное подразделение ГИБДД, выписавшее штраф, на имя сотрудника, оформившего нарушение, либо начальника отделения. К жалобе потребуется приложить копии постановления о штрафе и документов на автомобиль.
Штрафы, выписанные из-за дорожных камер, можно оспаривать не в территориальных отделах ГИБДД, а в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД (московский адрес — улица Садовая-Самотечная, дом номер один).
Штрафы за нарушение ПДД можно обжаловать в течение десять суток с момента получения копии постановления о правонарушении. Если подана жалоба, постановление не вступает в силу до окончания разбирательства, то есть штраф не попадет в категорию неоплаченных.
Если жалобу водителя не удовлетворили, он может обратиться в районный суд по месту получения постановления.
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Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
Бортжурнал , ГИБДД , АвтоВзгляд , Mos.ru
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