«Минералка» vs «синтетика»: нужна ли промывка мотора перед заменой масла

Эксперты издания «Автовзгляд» выяснили, необходима ли в настоящее время промывка двигателя перед плановой заменой масла в моторе. Оказалось, что всё зависит от того, техническую жидкость какого типа водитель собирается залить в силовой агрегат.

Специалисты отмечают, что использовать «промывку» перед заменой масла раньше считалось обязательной процедурой, поскольку использовавшееся повсеместно минеральное масло не содержит в себе чистящих и моющих присадок. С учётом того, что качество топлива пару десятков лет назад оставляло желать лучшего, срок службы мотора без использования промывающей жидкости мог быть значительно сокращён. Для того, чтобы удалить, появлявшиеся в моторе нагар и отложения, применялось специальное промывочное масло: жидкость заливали в двигатель после слива выработки, затем мотор работал на холостых оборотах 5-10 минут, после этого «промывку» сливали и заливали свежее масло.

Впрочем, с течением времени и прогресса, по словам специалистов, необходимость в промывке мотора исчезла, поскольку на рынке появилось синтетическому масло, уже априори содержащее в себе пакет промывочных присадок, которые препятствуют образованию отложений. Поэтому эксперты уверяют, что при использовании качественного моторного масла, промывать двигатель перед заменой техжидкости необязательно.

Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэксперты рассказали, когда лучше всего менять моторное масло. Эксперты пришли к выводу, что необходимую процедуру надо проводить через каждые 7-8 тысяч километров пробега или не реже, чем 1 раз в год.