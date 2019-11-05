Как безопасно убрать лёд с лобового стекла?

Как убрать лёд с замёрзшего стекла авто?

В зимний период многие автовладельцы сталкивают с замерзшим стеклом.

Для того, чтобы очистить все стекла от наледи, тратится много времени. Больше всего это ощутимо, когда вы делаете это утром и можете опоздать на работу. Существует несколько способов как убрать ледяную корку: скребок, а некоторые водители выливают горячую воду на стеклянную поверхность.

Использовать горячую воду запрещено. Из-за резких перемен температуры может появиться трещина. Также не рекомендуется в зимний период сразу включать печку автомобиля на максимум. А использование скребка может образовать царапины.

Есть методы, с помощью которых на утро вы не будете тратить время на удаление льда. С вечера пройдитесь уксусом по всем стеклянным поверхностям и на следующее утро стекло не будет заледеневшим. Этот способ не потребует много времени, а также денежных затрат. Лучше всего оставить бутылку (вместо крышки используйте распылитель) в салоне автомобиля и тряпочку, чтобы приехать вечером домой и сразу же обработать все стекла.

В сильный мороз даже после обработки может образоваться наледь, но ее будет намного легче удалить, нежели без уксуса.

Конечно в автомагазинах продаются специальные растворы против замерзания стекол. Но они не более эффективные чем уксус, так как он и лежит в их основе. И стоимость соответственно намного больше.

Использование домашнего средства не ограничивается зимним периодом. Также вы можете использовать уксус и в летнее время. Добавьте его в бочок для стеклоомывателя и он поможет справиться с жиром и насекомыми, которых большое количество летом. Больше всего это поможет тем, кто часто передвигается за городом.

Также обработка уксусом поможет вам избежать замены стекла. Ведь если вы будете использовать горячую воду, то возможно появление трещины на лобовом стекле. А как всем известно, автомобиль с трещинной на лобовом стекле со стороны водителя не будет проходить технический осмотр, а значит не будет допущен к дорожному движению. Сегодня заменить лобовой стекло стоит денежных затрат, которые могут ударить по карману.

Использование уксуса позволит вам избежать повреждений стеклянного покрытия и трещин. Также затратив немного времени вечером на обработку, вы будете экономить его утром, ведь вам не придется убирать наледь. Лучше всего купить уксус в продуктовом магазине, чем переплачивать за средства от замерзания в автомагазинах (они также на уксусной основе).