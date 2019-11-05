Как определить реальную цену автомобиля с пробегом

Методы определения реальной стоимости автомобиля с пробегом

При выставлении на продажу автомобиля с пробегом наиболее часто возникающая проблема — это определение его реальной цены, за которую его смогут купить как можно быстрее.

Каким образом можно рассчитать стоимость автомобиля без использования сложных подсчетов, учета коэффициентов поправки и других методов, используемых исключительно профессионалами?

Вначале может показаться, что определить цену подержанного автомобиля — простое дело. Но это не всегда так. Большая часть людей, желающих продать машину, выставляет стоимость по аналогичным объявлениям, найденным в сети Интернет. Этот способ не всегда верный, так как не предоставляет возможности определения реальной цены машины с пробегом. При помощи сравнения аналогичных предложений, можно вычислить только среднюю цену.

Цена на автомобиль с пробегом может держаться на таком уровне, сколько готов заплатить за него предполагаемый покупатель. При этом следует принимать во внимание, что в случае продажи аналогичной машины кем-то другим за определенную цену, не обязательно, что ваша машина стоит таких же денег. На рынке подержанных машин ситуация меняется довольно часто и предсказать развитие событий невозможно. Но если покупатель согласен заплатить запрошенную сумму за предлагаемый автомобиль, то он стоит таких денег.

Существует три наиболее популярных варианта определения стоимости такого автомобиля:

Одним из наиболее оптимальных способов бесплатно определить стоимость машины — это обратиться в ломбард либо кредитную организацию, и попросить помочь в расчете стоимости автомобиля в качестве залога за выдачу ссуды или кредита. Заставить после этого брать ссуду или кредит вас не имеют права. К определенной цене можно смело прибавлять еще 10-15%, чтобы получить реальную рыночную стоимость.

Вторым способом определения настоящей стоимости не нового автомобиля может стать обращение к официальному дилеру той марки, к которой принадлежит ваша машина, с просьбой проведения оценки, с целью обмена с доплатой на более новую модель. Чаще всего при использовании подобной программы, автодилеры не слишком занижают общую стоимость машины. Выяснив, в какую цену будет оценен автомобиль, можно добавить к нему 20% стоимости и получить его реальную цену.

Третьим способом определения стоимости машины будет обращение в страховую компанию, чтобы оценить предполагаемую стоимость полиса Каско, дающего возможность страховки от разного рода ущерба и угона. Вероятнее всего, точная стоимость машины названа не будет, но можно выяснить цену на полис, расчет которой производится сотрудниками компании по достаточно сложным формулам. Настоящую же стоимость машины можно рассчитать, исходя из того, что полис стоит 1/10 от цены автомобиля. То есть, к его стоимости надо будет добавить еще 90%

Все вышесказанное можно применить к автомобилю, если его возраст не превышает 10 лет. В противном случае, критерии его оценки становятся совсем другими — это безопасность, техническое состояние и количество пройденных километров. Машина с меньшим пробегом будет иметь более высокую степень надежности и прочности.

Поставив автомобиль на продажу по несколько завышенной цене, необходимо подождать некоторое время. Если на протяжении месяца машина не была куплена, стоит понизить цену на 5%.