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Нарушения на ж/д переездах будут фиксировать по-новому 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Нарушения на ж/д переездах будут фиксировать по-новому
Фото: РИА Новости
В России на железнодорожных переездах в будущем появятся камеры, которые способны фиксировать нарушение правил проезда, сообщает Autonews. Предполагается, что нововведение поможет увеличить уровень безопасности дорожного движения.
По данным издания, в настоящий момент в стране действует 10,5 тысяч переездов, из которых только около 200 оборудованы автоматическими комплексами фиксации нарушений. Инициативу дооснастить переезды камерами выдвинул Минтранс. Специалисты ведомства предлагают использовать новые устройства, которые способны фиксировать движение автомобилей при закрывающемся или закрытом шлагбауме. Авторы идеи утверждают, что предпринятые меры позволят повысить уровень безопасности на переездах.
Примечательно, что проект инициативы предусматривает установку камер на «основании гражданско-правовых договоров» между владельцем инфраструктуры и частными компаниями. В первую очередь будут оборудованы те переезды, на которых чаще всего происходят ДТП с пострадавшими. Нововведение обойдётся бюджету в 31 млрд рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ГИБДД заявила о готовности заменить камеры-треноги, фиксирующие нарушение скоростного режима, современными автоматическими комплексами фото— и видеофиксации «Кордон. Про-М». Новые устройства, способные фиксировать проступки водителей не только в стационарном режиме, но и с борта патрульного автомобиля, по мнению автоинспекторов, позволят избежать претензий с стороны водителей на некорректную работу дорожных камер.
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Теги:
Бортжурнал , Минтранс РФ , ГИБДД
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