Нарушения на ж/д переездах будут фиксировать по-новому

В России на железнодорожных переездах в будущем появятся камеры, которые способны фиксировать нарушение правил проезда, сообщает Autonews. Предполагается, что нововведение поможет увеличить уровень безопасности дорожного движения.

По данным издания, в настоящий момент в стране действует 10,5 тысяч переездов, из которых только около 200 оборудованы автоматическими комплексами фиксации нарушений. Инициативу дооснастить переезды камерами выдвинул Минтранс . Специалисты ведомства предлагают использовать новые устройства, которые способны фиксировать движение автомобилей при закрывающемся или закрытом шлагбауме. Авторы идеи утверждают, что предпринятые меры позволят повысить уровень безопасности на переездах.

Примечательно, что проект инициативы предусматривает установку камер на «основании гражданско-правовых договоров» между владельцем инфраструктуры и частными компаниями. В первую очередь будут оборудованы те переезды, на которых чаще всего происходят ДТП с пострадавшими. Нововведение обойдётся бюджету в 31 млрд рублей.