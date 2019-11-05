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Три ошибки при переходе с «механики» на АКПП 

Car.ru 1 час назад
Три ошибки при переходе с «механики» на «автомат»
Фото: Car.ru
Современные автолюбители все более массово переходят на машины с автоматической коробкой передач. А "механика" постепенно уходит в прошлое. Связано это с тем, что АКПП адаптированы для городского цикла езды. Поэтому управлять такой машиной гораздо комфортнее.
Пересаживаясь с машины на МКПП, водители по привычке частенько совершают ненужные, а иногда и очень вредные манипуляции, подвергая коробку-автомат риску выйти из строя.
Как известно, в машинах с АКПП педали сцепления нет. Но по привычке водитель ищет левой ногой эту педаль, задевая тормоз. А это уж точно не полезно для коробки, когда одновременно жмут на газ и на тормоз.
Останавливаясь на перекрестке, водитель, привыкший управлять машиной с механической коробкой, постоянно пытается перевести селектор в нейтральное положение. В случае с АКПП — это совершенно бесполезная манипуляция.
И конечно же стоит помнить, что автоматические коробки весьма прихотливые и требуют более частого ТО.
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Теги:
Бортжурнал
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