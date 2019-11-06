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Почему скрипят колодки в машине при торможении? Причины и что делать 

Car.ru 56 минут назад
Скрипят тормоза: что делать?
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Скрип тормозных колодок — неприятная проблема, с которой может столкнуться каждый водитель. Причиной тому может стать множество факторов, которые не всегда удается установить с первого раза.
Поэтому, чтобы избежать лишних трат, важно осознавать все возможные очаги неполадок, которые приводят к скрипу тормозной системы.
Для начала нужно понять, что сам принцип тормозной системы основан на соприкосновении статичной и подвижной частях тормозной системы. То есть, тормозная колодка трётся о тормозной диск, неизбежно создавая вибрации, частоту которых человеческое ухо чаще всего не улавливает.
Низкое качество материалов, из которых исполнена колодка, может стать причиной быстрого износа и, соответственно, привести к неприятному звуку. Помимо скрипа, истирание может привести к блокировке колеса, что очень опасно.
Отсутствие пропилов и скосов, соответствующих форме тормозного диска, в конструкции неоригинальной колодки, может также вызывать нехарактерные звуки.
На изнаночной стороне колодки нередко устанавливают противовибрационную пластину, нехватка которой также может стать причиной звука, исходящего из тормозной системы.
Также скрип может вызвать стать частая езда по неасфальтированной местности. В таком случае поможет простая очистка тормозной системы.
Еще одной причиной может стать осевшая металлическая стружка, осевшая на тормозном диске, мешающая плотному соприкосновению с колодкой. На помощь в таком случае придет шлифовальная бумага.
Если при замене колодок преследуется цель сэкономить, то нужно уделить больше внимания подбору подходящих запчастей, максимально походящих на оригинальные. Иначе есть риск заплатить дважды.
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Теги:
Бортжурнал
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