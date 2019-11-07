Новый Kia Sorento показали в Сети

Разработки обновленного Kia Sorento подходят к завершению и на сегодняшний день автомобиль проходит финальные тестовые испытания.

В социальных сетях появляются первые фотографии, сделанные во время тестов. Рассматривая фотографии, можно сказать о том, что концепция мягких линий уходит в прошлое, а на смену ей приходят более острые линии, придающие автомобилю спортивный вид. За основу для создания обновленного кроссовера взята флагманская модель Telluride.

В фирменном стиле бренда выполнена радиаторная решетка автомобиля, задний бампер и головная оптика. В салоне несколько модернизирована приборная панель, изменен вид передних сидений и установлена более современная мультимедийная система с большим цифровым экраном, на который выведены основные функции помощи водителю, делающие эксплуатацию комфортнее и удобнее.

В линейку силовых агрегатов входит гибридная силовая установка, состоящая из стандартного двигателя и электрической батареи. Кроме того, появится новая гибридная установка, позволяющая на одном заряде батареи проехать до 80 километров.

Также производители разрабатывают возможность выпуска машины с водородным агрегатом.