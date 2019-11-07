Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Kia Sorento показали в Сети 

Car.ru 1 час назад
Новый Kia Sorento показали в Сети
Фото: Car.ru
Разработки обновленного Kia Sorento подходят к завершению и на сегодняшний день автомобиль проходит финальные тестовые испытания.
В социальных сетях появляются первые фотографии, сделанные во время тестов. Рассматривая фотографии, можно сказать о том, что концепция мягких линий уходит в прошлое, а на смену ей приходят более острые линии, придающие автомобилю спортивный вид. За основу для создания обновленного кроссовера взята флагманская модель Telluride.
В фирменном стиле бренда выполнена радиаторная решетка автомобиля, задний бампер и головная оптика. В салоне несколько модернизирована приборная панель, изменен вид передних сидений и установлена более современная мультимедийная система с большим цифровым экраном, на который выведены основные функции помощи водителю, делающие эксплуатацию комфортнее и удобнее.
В линейку силовых агрегатов входит гибридная силовая установка, состоящая из стандартного двигателя и электрической батареи. Кроме того, появится новая гибридная установка, позволяющая на одном заряде батареи проехать до 80 километров.
Также производители разрабатывают возможность выпуска машины с водородным агрегатом.
Видео дня. Как оформить ДТП через приложение
Car.ru: последние новости
3 ошибки при переходе с “механики” на АКПП 3 ошибки при переходе с “механики” на АКПП Почему скрипят колодки в машине при торможении? Причины и что делать Почему скрипят колодки в машине при торможении? Причины и что делать Появились первые изображения обновленной Лада 4х4: начались испытания Появились первые изображения обновленной Лада 4х4: начались испытания
Комментарии 
Теги:
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Kia , Kia Sorento
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тысячи машин с иностранными номерами эвакуировали в Москве
Тысячи машин с иностранными номерами эвакуировали в Москве
ОСАГО может подорожать из-за роста выплат
ОСАГО может подорожать из-за роста выплат 5
Не менее 20 машин столкнулись в Канаде
Не менее 20 машин столкнулись в Канаде
На востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса
На востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса
Названы способы узнать реальный пробег автомобиля
Названы способы узнать реальный пробег автомобиля 2
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
03:24
Какая резина лучше всего тормозит на зимней дороге
Автоновости
Артистки погибли по дороге на фестиваль
00:42
Артистки погибли по дороге на фестиваль
ДТП Статьи
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
01:41
Байкерша сняла свое падение на скорости 180 км/ч
ДТП
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
00:44
Погоня полицейских за пьяным водителем попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение