В Москве пожаловались на новую ловушку от инспекторов ГИБДД

Столичные автолюбители пожаловались на штрафы с дорожных камер за остановку под запрещающими знаками, которую они выполняли по требованию сотрудников ГИБДД , сообщает Autonews . В таких случаях юристы советуют снимать происходящее на видео, а в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) уверяют, что при наличии доказательств готовы аннулировать наказание.

В редакцию издания обратился столичный автовладелец Сергей Вострокнутов, который рассказал, что 22 октября в районе улицы Сущевский Вал его Land Rover остановил инспектор ГИБДД. Мужчина подчеркнул, что полицейский вынудил его припарковаться под запрещающими остановку знаками. В процессе общения правоохранитель предложил водителю проехать на медосвидетельствование.

«Я обратил внимание полицейских на то, что в этом месте остановка запрещена. На это получил вопрос о том, не отказываюсь ли я подчиниться их законным требованиям. В итоге меня отвезли на Савеловскую улицу, где провели анализ, который показал, что я трезв», — приводит издание слова автолюбителя.

По словам Вострокнутова, его привезли обратно к автомобилю, перед ним извинились и вернули ему документы. Однако уже на следущий день ему пришёл штраф в размере 3 тысяч рублей за неправильную парковку. Изучая тему, журналисты выяснили, что многие столичные автолюбители сталкиваются с похожей проблемой.

Юристы отмечают, что согласно административному регламенту сотрудники ГИБДД вправе останавливать водителей в зоне действия запрещающих знаков. Сами правоохранители за это не штрафуют, даже когда машина вынужденно остаётся неправильно припаркованной несколько часов. Однако дорожные камеры в этом случае продолжают исправно фиксировать нарушения.

Чтобы иметь возможность впоследствии оспорить штраф, водителю, по словам правозащитников, необходимо на месте остановки собрать доказательства, что в запрещённом месте он припарковался по требованию инспектора. Для этого диалог с полицейским лучше записать на видео. В разговоре должно прозвучать, что инспектор настаивает на стоянке авто, а автолюбитель не желает нарушать правила и просит переставить машину в разрешённое место.

В МАДИ журналистов заверили, что при наличии доказательств: записи регистратора, справки из ГИБДД, видео разговора с инспектором и т.д. — водитель может обжаловать постановление, воспользовавшись онлайн-формой на портале mos.ru. Специалисты инспекции также подчеркнули, что если на записи камер рядом с водителями видны полицейские, то штраф априори не выписывается.