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Появились подробности о семиместном Volkswagen Tiguan для России 

Motor.ru + ещё 3 6 часов назад
В Россию приедет «большой» Tiguan
Фото: Motor.ru
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Volkswagen Tiguan Allspace — длиннобазный вариант стандартной модели. В Европе такой кроссовер продается с середины 2017 года, однако до России новинка пока не добралась.
Колесная база такого Tiguan увеличена на 10 сантиметров относительно обычного кроссовера и достигает 2787 миллиметров. В результате у автомобиля более длинный задний свеc и чуть иное боковое остекление. Из ОТТС на модель следует, что на российском рынке новинка появится в двух модификациях: с 180— либо 220-сильным бензиновым турбодвигателем 2.0.
Tiguan Allspace будет поставляться в страну с мексиканского завода Volkswagen, в то время как стандартный Tiguan собирают в Нижнем Новгороде. Импортная модель может оказаться значительно дороже не только варианта российской сборки с менее мощным двигателем, но и соплатформенного Skoda Kodiaq со 180-сильным агрегатом (от 2,9 миллиона рублей). Цены будут объявлены ближе к старту продаж.
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Теги:
Бортжурнал , Skoda Kodiaq , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan
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