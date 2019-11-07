В Россию приедет «большой» Tiguan

Появились подробности о семиместном Volkswagen Tiguan для России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Volkswagen Tiguan Allspace — длиннобазный вариант стандартной модели. В Европе такой кроссовер продается с середины 2017 года, однако до России новинка пока не добралась.

Колесная база такого Tiguan увеличена на 10 сантиметров относительно обычного кроссовера и достигает 2787 миллиметров. В результате у автомобиля более длинный задний свеc и чуть иное боковое остекление. Из ОТТС на модель следует, что на российском рынке новинка появится в двух модификациях: с 180— либо 220-сильным бензиновым турбодвигателем 2.0.