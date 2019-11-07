Всё, что нужно знать о подготовке автомобиля к зиме

В преддверии зимы и в надежде на то, что она будет истинно русской, с морозами и сугробами, News.ru выслушал мнения экспертов о подготовке машины к холодному времени года. Все советы можно поделить на две большие группы — для тех, кто обладает современными автомобилями, и для тех, кто «донашивает» старенькое авто, возрастом более 10 лет. Старых машин в России немало — более 2 млн, как подсчитали аналитики.

Обладателям новых машин

Смена шин на зимние, что, к слову сказать, предписано законом, да замена летней жидкости для омывателей на ту, что выносит минусовые температуры, — всё, что нужно сделать обладателю нового качественного автомобиля, считают обыватели. Однако есть несколько действий, которые желательно совершить до того, как ляжет снег, утверждают специалисты.

Кузов следует покрыть защитным составом со спецагентами. Среди экспертов также есть сторонники того, чтобы делать «хороший антикорр» машине, особенно если ей исполнилось пять лет и вы планируете оставить именно эту машину у себя надолго. Купить новые дворники. Если долго не меняли эксплуатационные жидкости, например антифриз, то их нужно заменить. Масла — и в двигателе, и в трансмиссии — лучше поменять на низкотемпературные. Замена тормозной жидкости не привязана к сезону, её надо менять с начала жизни автомобиля раз в три года, потом раз в два года, затем раз в год. Но если вы вдруг вспомнили, что давно не делали это, замените ещё и тормозную жидкость. Профилактически под зиму можно поменять салонный фильтр. Зимой гораздо меньше пыли, фильтр проживёт зиму и почти не загрязнится — к весне придёт «в хорошей форме». Советы экспертов касаются тех, кто уже посетил шиномонтаж и залил «незамерзайку».

В багажнике автомобиля зимой неплохо было бы, помимо аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, иметь ещё также лопату (выбрать модель заранее, и такую, чтобы удобно было возить); высоковольтные провода, они же «крокодилы», на тот случай, если машина не заведётся; фальшфейер (пиротехническое устройство, дающее яркий огонь и позволяющее в случае аварийной остановки подать сигнал, видимый за много километров — у японцев этот аксессуар также обязателен, как и аптечка); проверенный заранее рывковый трос на восемь тонн; химическую грелку, которая пригодится, если придётся долго ждать помощи; примус и тёплую одежду.

Если у вас современный автомобиль, где есть полный привод, ABS (система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении), ESP (система динамической стабилизации автомобиля), блокировки либо имитаторы блокировок по дифференциалам, то вы готовы к любой зиме. Не справиться можно лишь в одном случае: превысили возможности. Например, поехали на полноприводной машине прямиком на северный полюс.

Автоэксперт Леонид Голованов советует обратить внимание на подогрев сиденья и руля. Если подогрев руля изначально не предусмотрен, то его можно сделать «вдогонку» — есть мастера, которые перешивают руль и делают отдельную кнопку включения подогрева. Это значительно повышает комфорт, считает Голованов. Эксперт также даёт рекомендацию владельцам новых авто по разогреву мотора перед началом движения.

Леонид Голованов, заместитель главного редактора журнала «Авто Ревю»:

Считается, что современные масла в двигателях работают удовлетворительно сразу после старта. Но это, конечно же, полуправда. Когда масло холодное и двигатель холодный, износ автомобиля идёт быстрее. Я действую так: пока смахиваю снег, машина греется на холостом ходу на нейтрали или на паркинге. И потом начинаю движение, но аккуратно и медленно. Если сразу развивать высокие обороты, то двигателю очень больно, особенно на автомобилях с автоматической трансмиссией.

Для тех, кому за десять

Советы тем, чьи автомобили перешагнули далеко за пять лет жизни, очень сильно отличаются. Зависит это и от самих авто (отечественное оно или, может быть, «старый японец» — две большие разницы), и от географической привязки — в Сибири и в Ростове-на-Дону зимы заметно отличаются. Кто-то из специалистов советует обязательно летнее масло поменять на зимнее, а открытые шарниры замотать тряпками и просолидолить; кто-то считает, что у владельцев древних авто нет денег ни на что, кроме бензина, и в этом случае в багажнике надо иметь тулуп, валенки, зимние штаны и запас продовольствия. Потому что, как говорит Сергей Асланян, «где и что отвалится неизвестно, а пожить ещё какое-то время хочется». С Асланяном солидарен и другой автоэксперт, Роман Гуляев . С его точки зрения, при дальних зимних поездках всем автолюбителям следует заранее готовиться к дороге, хорошо изучить маршрут, а обладателям изрядно подержанных авто запастись всем необходимым, вплоть до керосинки — на случай, если понадобится обогрев.

Не помешает водителям также и размораживатель для замков, а для карбюраторной машины может понадобиться полезная в морозы вещь — «быстрый старт». Это специальная, содержащая эфир смесь в баллоне для быстрого запуска.

В карбюратор или в воздухозаборник перед воздушным фильтром следует прыснуть «быстрый старт». В «Жигулях» лучше открыть первичную камеру, пшикнуть и поехать, — советует Асланян.

Эксперты проявили единодушие в двух очень важных вопросах: если машина не новая, то следует обратить особое внимание на состояние аккумулятора и купить «правильные» шины.

Срок жизни аккумулятора — 4—6 лет. Если он показывает плохой уровень ёмкости, выросло внутреннее сопротивление — надо менять. Но жалобы на то, что аккумулятор работает плохо, могут быть связаны совсем с иными причинами, например плохой работой генератора. Это всё должны выяснять специалисты.

С Пахомовым согласен и Леонид Голованов: когда машина старая, то аккумулятор нужно обязательно проверить перед наступлением зимы. Если он страдает хроническим недозарядом (такое случается, когда люди ездят так называемым «докторским циклом», на короткие расстояния, с небольшими скоростями и генератор не успевает подзарядить батарею), то аккумулятор надо если уж не поменять, то хотя бы зарядить полностью.

Что касается шин, то тут мнения разошлись. Часть экспертов уверена, что зимой нужна только шипованная резина; часть ратует за фрикционные, особенно если речь идёт об авто, которые практически не выезжают за пределы мегаполисов, где по умолчанию качественно чистят снег. Но есть и возражения.

Шипы на наледи точно остановятся. А вот модная фрикционная резина, низкошумная, от шикарного производителя, она такого эффекта не даст. Вам может не хватить буквально 5 см для того, чтобы затормозить на наледи и не сбить человека, — предостерегает Сергей Асланян.

Но, пожалуй, самый важный совет, который дают автоэксперты перед началом зимнего сезона всем автовладельцам, — взять себя в руки и прекратить ездить в том стиле, в котором ездили летом. Зимой сцепление с дорогой даже на зимней резине хуже, чем в тёплое время года.